Simay (5) aus Backnang starb an Grippe: Wäre ihr Tod zu verhindern gewesen?

Am frühen Sonntagmorgen, 12. Februar, ist in Winnenden die kleine Simay aus Backnang verstorben, sie wurde nur fünf Jahre alt. Mutmaßliche Todesursache: Influenza. Wie konnte es dazu kommen? Vieles ist noch unklar, nur eines zeichnet sich ab: Die Winnender Klinikärzte trifft wohl keine Schuld – sie bekamen das Kind erst zu Gesicht, als es bereits an der Schwelle zum Tode stand.

Ein Mädchen – bis vor kurzem doch kerngesund, sagen die Angehörigen – stirbt: Was das für die Eltern bedeutet, wagt man sich nicht auszumalen. Die Sicht der betroffenen Familie hat Simays Onkel Serkan Demirok den Kollegen von der Backnanger Kreiszeitung erzählt; er spricht von „ärztlichem Versagen“. Wichtig zum Verständnis des Falles ist aber auch die Sicht der Mediziner; dazu später mehr. So viel vorweg: Der Fall ist von Rätseln umstellt.

Simay hat Fieber: Der Beginn einer Tragödie

Am Dienstag, 7. Februar, bekam Simay, ein „fröhliches, aufgewecktes, munteres Kind“, Fieber. Die Eltern verhielten sich verantwortungsbewusst und fürsorglich: Sie gingen mit dem Mädchen zu einem Kinderarzt. Der sah keinen Grund zu tiefer Sorge. Simay durfte wieder nach Hause.

In den folgenden Tagen musste Simay sich mehrmals übergeben, das Fieber klang nicht ab. Die zusehends besorgten Eltern reagierten wieder richtig, sie suchten einen zweiten Kinderarzt auf. Auch er sah keinen Anlass zu einer drastischen Intervention, etwa zur Einweisung ins Krankenhaus.

Am Samstag spitzte sich die Situation zu: Simay konnte Arme und Kopf nicht mehr heben. Die mittlerweile stark aufgewühlten Eltern blieben erneut nicht tatenlos, sondern fuhren mit dem Mädchen zum Rems-Murr-Klinikum nach Winnenden.

Wochenenddienst: Die Kindernotfallambulanz

Hier gibt es, für alle Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren, die sogenannte Kindernotfallambulanz. Eine bewährte und sinnvolle Regelung: So untersuchen auf junge Menschen spezialisierte Mediziner die Hilfesuchenden.

Die Kindernotfallambulanz ist nicht immer gleich besetzt; an Samstagen und Sonntagen gilt folgende Regel: Am frühen Morgen und am späten Abend ist das ärztliche Personal der Klinik zuständig – zwischen 8 und 20 Uhr hingegen übernehmen die niedergelassenen Kinderärzte aus dem Rems-Murr-Kreis die Aufgabe. Sie wechseln sich nach einem zwischen ihnen intern abgesprochenen Dienstplan dabei ab. Jeweils einer zieht quasi vorübergehend aus der eigenen Praxis um und arbeitet als Gast in den Räumen der Winnender Klinik.

Auch dieses "Hand in Hand" hat sich gut eingespielt. Im Grunde, sagen Kenner, sei es fast besser, wenn man während der Dienstzeit der Niedergelassenen komme, denn das seien erfahrene Leute, während die Klinik auch mal junge Assistenzärzte abstelle.

Simay kam mit ihren Eltern an jenem Samstag gegen 18 Uhr; im Zeitfenster, das die Niedergelassenen bedienen, nicht die Klinik-Mediziner. Dienst hatte ein Kinderarzt, den Kollegen als erfahren, kompetent und umsichtig beschreiben.

Simay wird untersucht: Gab es eine Blutgasanalyse?

Wer Dienst in der Kindernotfallambulanz tut, hat an einem durchschnittlichen Samstag binnen zwölf Stunden von 8 bis 20 Uhr durchaus mal mit 120 oder mehr Kindern zu tun. Die allermeisten Fälle sind harmloses Routinegeschäft: Eine Warze. Eine Erkältung. Eine Perle in der Nase.

Bei Simay aber soll nach uns vorliegenden – ungesicherten – Informationen der diensttuende Kinderarzt eine sogenannte Blutgasanalyse vorgenommen haben. Gemessen wird dabei, wie viel Kohlendioxid und Sauerstoff im Blut enthalten sind. Daraus kann der Arzt Rückschlüsse auf den Ernst der Lage ziehen.

Das werde „selten“ gemacht, erklärt, darauf angesprochen, der Sprecher der Kinderärzte im Rems-Murr-Kreis, der Schorndorfer Ralf Brügel. Zum allsamstäglichen Routine-Prozedere in der Kindernotfallambulanz gehört die Blutgasanalyse nicht.

Den betreffenden Kinderarzt selbst konnten wir dazu bislang nicht befragen. Er dürfte sich aufgrund der ärztlichen Schweigepflicht ohnehin nicht zu den Details äußern.

Wir sind deshalb aufs Spekulieren angewiesen: Falls es tatsächlich zu einer Blutgasanalyse gekommen sein sollte, muss der Mann mit Blick auf Simay Anlass für solch eine vertiefte Diagnostik gesehen haben – das Ergebnis aber sprach nach Einschätzung des Mediziners dann aber womöglich eher für Entwarnung. Wie gesagt: Mutmaßung.

Jedenfalls, so viel scheint gesichert: Die Eltern baten offenbar um stationäre Aufnahme ihres Kindes, der Arzt aber ordnete keine Verlegung in die Kinderklinik an, sondern gab den Eltern den Rat, das Mädchen zu Hause zu beobachten und bei einer Verschlechterung noch einmal zu kommen.

Schockraum: Vergeblicher Kampf um Simays Leben

Am späteren Samstagabend eskalierte die Lage: Das Mädchen habe sich nicht mehr auf den Beinen halten, nicht mehr reden können, sagt ihr Onkel. Die Eltern alarmierten den Notarzt. Das Rettungsteam traf kurz vor Mitternacht ein und erkannte, dass die Lage verzweifelt ernst war: Herzstillstand.

Die Helfer schritten zur Reanimation. Das gelang notdürftig. Der Rettungswagen raste mit dem Kind nach Winnenden.

Dort kam Simay in den Schockraum, das volle Programm der intensivmedizinischen Notmaßnahmen lief an. Vergeblich. Nach 30 Minuten gescheiterter Wiederbelebungsversuche konnten die Klinikärzte nur noch den Tod des Kindes feststellen.

Man gehe, heißt es aus der Klinik, von Kreislaufversagen aufgrund einer Infektion mit Influenza B aus. Dieser Befund macht den Fall noch ungewöhnlicher. Denn schwere, gar lebensbedrohliche Krankheitsverläufe treten eher beim Viren-Typ A auf.

Sicheren Aufschluss über die Todesursache würde nur eine Obduktion bringen. Das aber, teilen die Rems-Murr-Kliniken mit, hätten die Eltern „trotz intensiver Aufklärung über die Wichtigkeit und unserer dringenden Bitte abgelehnt“.

Nervenzusammenbrüche: Eine Familie unter Schock

Der Schock zog Simays Angehörigen den Boden unter den Füßen weg. Die Eltern erlitten Nervenzusammenbrüche, Simays ein halbes Jahr alter Bruder und zwei Cousins, fünf und sieben, wurden stationär im Krankenhaus aufgenommen. Der Onkel sagt: „Ich bin mir sicher, man hätte das Kind retten können, wenn man es früher im Klinikum maximal versorgt hätte.“

Der an jenem Samstag diensthabende Kinderarzt hat der Backnanger Kreiszeitung geschrieben: „Ich habe die kleine Patientin nach bestem Wissen und Gewissen behandelt.“ Der Kollege, sagt Kinderärzte-Sprecher Brügel, sei am Boden zerstört.

Das Team der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin in Winnenden steht derweil in den sozialen Medien am Pranger – zu Unrecht. Denn von einem Fall, in dem der Wochenenddienst nicht die stationäre Verlegung anordnet, erfährt das Klinikpersonal im Zweifel gar nichts. Nach derzeitigem Recherchestand sahen Klinikärzte Simay erstmals, als sie in tödlicher Herznot per Rettungswagen eingeliefert wurde.

Wie konnte es dazu kommen? Viele Fragen offen

Hätte irgendeiner der beteiligten Kinderärzte – insgesamt drei begutachteten das Kind zwischen Dienstag und Samstag – die drohende Gefahr früher erkennen können? Oder war die Katastrophe selbst am frühen Samstagabend nach gängigen Diagnosekriterien noch nicht absehbar? Ist all das mit einer aus dem Ruder gelaufenen Grippe erschöpfend erklärbar? Oder kam noch etwas hinzu? Wir wissen es nicht. Simays Tod ist ein wahr gewordener Albtraum, umzingelt von offenen Fragen.