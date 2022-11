So helfen Fördermittel beim Energie sparen: Experten beantworten Ihre Fragen

Bereits jetzt kann eine Reihe von Fördertöpfen nutzen, wer eine energetische Sanierung seiner Immobilie plant oder sich über andere Investitionen Gedanken macht, mit deren Hilfe sich Energie sparen ließe. Beispielsweise für Photovoltaik-(PV)-Anlagen wird die L-Bank in naher Zukunft ein Förderkreditprogamm auflegen. Details sind noch nicht bekannt. Klar ist aber: Vom 1. Januar 2023 an muss eine PV-Anlage installieren, wer sein Dach grundlegend sanieren will. Jan Kaufmann, Leiter des Finanzierungscenters der Kreissparkasse in Winnenden und Spezialist für Fördermittel, bestätigt den Trend zu PV: Im Förderkreditgeschäft verzeichnet er momentan die meisten Anfragen im Bereich PV-Anlagen.

Wer Fragen zum Thema Fördermittel hat, kann sich diesen Donnerstag, 17. November, telefonisch Rat holen bei Expertinnen und Experten der Kreissparkasse. Die Telefonaktion findet im Rahmen der Energiesparwoche statt, einer gemeinsamen Aktion des Zeitungsverlags Waiblingen, der Stadtwerke Waiblingen und der Kreissparkasse. Eine zentrale Telefonnummer ist am Donnerstag, 17. November, in der Zeit von 14 bis 18 Uhr geschaltet. Die Nummer veröffentlichen wir am Donnerstag an dieser Stelle.