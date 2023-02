So schlimm ist Berlin? Wie die CDU in Fellbach ablederte – und dezent übertrieb

Die baden-württembergische CDU hat seit unerträglich vielen Jahren schwer zu leiden: Es gibt Teenager, die sich gar nicht mehr an eine Zeit erinnern können, da hier nicht der Grüne Winfried regierte. Trost: Wenigstens können wir auf Berlin schimpfen – das Bundeshauptkaff bekam hingebungsvoll auf die Mütze beim politischen Aschermittwoch der CDU in Fellbach. Nicht alle Argumente aber halten dem Realitätstest stand ...

An jeder Ecke klebt einer: Berlin, du schlimme Stadt

In Berlin, tadelte der Kreisvorsitzende Siegfried Lorek, „klebt Rot-Grün-Rot“, obwohl doch die CDU haushoch gewonnen hat, „an den Ämtern wie die Klimakleber an den Straßen“. In Berlin, klagte Gastredner Herbert Reul, „klebt sich jeder an eine Ecke, und keiner unternimmt was“, und die Roten, Dunkelroten und Grünen „fummeln da irgendwie rum“, damit sie weiterregieren dürfen, „Hauptsache Macht behalten“.

In Berlin, ließe sich ergänzen, radeln Langhaarige auf dem Prenzlauer Berg rum, die noch nie was geschafft haben, und das sind noch die Fleißigeren. Die Faulen sitzen bloß im Café und trinken täglich pro Nase einen Hektoliter laktosefreien Milchkaffee.

Die schrecklichste Enthüllung aber präsentierte Innenminister Thomas Strobl: In Berlin gebe es nicht mal mehr Bäcker und Metzger – wir Baden-Württemberger dagegen „freuen uns, in einem Land zu leben, wo Bäcker und Metzger arbeiten und uns ihre tollen Produkte jeden Tag präsentieren“.

In der Tat: Maurer-Buddrbrezl mit Weißschuh-Läberkäs, subbr. Nichts davon in Berlin! Wir wussten ja, dass es schlecht steht um die Hauptstadt. Aber dermaßen desaströs? Schande.

Dann haben wir allerdings gegoogelt.

Der Wurstmann schläft niemals in der "Brezel Bar"

Und siehe: Die „Jute Bäckerei“ (glutenfreie Backwaren) und das BioBackHaus, die Bäckerei Le Petit Café und die Feinbäckerei Heberer, die Konditorei Krautzig und der Prenzelbäcker, die Bäckereien Junge, Ditsch und Stocker: Das sind nur die neun in der Schönhauser Allee. In den anderen 9500 Straßen von Berlin gibt es womöglich noch weitere. Zu schweigen von Berliner Delikatessen-Adressen wie der „Brezel Bar“ und der „Brezel Company“.

Was die Metzger betrifft: Bei Kumpel & Keule in Kreuzberg gibt es Wurst vom Schwäbisch-Hällischen Landschwein, bei Bünger in Wilmersdorf Thai-Chili-Lemon-Bratwurst, bei Bachhuber in Zehlendorf Dry-Aged-Fleisch vom auf Salzwiesen grasenden Feersisch-Rind. Die Metzgerei „The sausage man never sleeps“ (Der Wurstmann schläft niemals) bietet „traditionelle deutsche Bratwurst mit spannenden, multikulinarischen Aromen“, etwa „Apfel und Salbei oder gereifter Cheddar und Zitronenschale“, bei Staroske in Tiergarten ist „Spanferkel die Königsdisziplin“. Und in Neukölln, wo einem in Schwaben kultivierten Klischee zufolge lauter Muslime leben, gibt es gar, nicht zu fassen: eine „Blutwurstmanufaktur“; sie verwendet „Schweineblut, das frisch von der Schlachtung kommt“. Mjam!

Wobei: Die Blutwurstmanufaktur residiert am Karl-Marx-Platz. Pfui Spinne, was für ein Name. Typisch Berlin.