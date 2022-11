So verändern die neuen Corona-Regeln die Fallzahlen-Statistik im Rems-Murr-Kreis

In Baden-Württemberg gelten seit Mittwoch (16. 11.) neue Corona-Regeln. Die Isolationspflicht fällt in ihrer alten Form zwar nicht vollständig weg, es gibt aber nun alternative Sicherheitsmaßnahmen. Das hat erhebliche Auswirkungen auf die täglich gemeldeten Corona-Fallzahlen im Rems-Murr-Kreis.

Das Landratsamt in Waiblingen hat bislang unter der Woche täglich die sogenannten aktiven Corona-Fälle gemeldet. Bezeichnet wurde diese Zahl für den gesamten Rems-Murr-Kreis als "Infizierte in Quarantäne". Diese Zahl wurde auch aufgeschlüsselt nach Ort veröffentlicht. Man konnte also sehen, wie viele Menschen sich gerade in einer Rems-Murr-Kommune in Isolation befinden. Oder befinden sollten.

Diese Zahlen wird es in dieser Form nicht mehr geben können. Das bestätigte Gerd Holzwarth, Impfkoordinator für den Rems-Murr-Kreis, auf Anfrage – und erklärt im Detail, was sich ändern wird.

Infizierte in Quarantäne: Wie die Zahl zustande kam

Für die Absonderungspflicht gab es in Baden-Württemberg zuletzt unterschiedliche Regelungen. Erst waren es zehn Tage, mit der Möglichkeit, sich per PCR-Test freizutesten. Dann waren es zwischen fünf und zehn Tagen, je nach Symptomen. Gemeinsam hatten die Regelungen, dass die Dauer ab dem Zeitpunkt eines positiven PCR-Tests oder positiven Schnelltests berechnet wurde.

"Wir haben bei unseren Rechnungen im Mittel zehn Tage angeommen", sagt Gerd Holzwarth. Der Rems-Murr-Kreis erhielt keine Rückmeldung, wer die Isolation bereits verlassen hat. In die Rechnungen seien außerdem nur positive PCR-Tests eingeflossen. Sprich: "Infizierte in Quarantäne" im Rems-Murr-Kreis und die Fallzahlen nach Gemeinde waren jeweils die positiven PCR-Tests der letzten zehn Tage.

Positive Schnelltests: Die Sache mit der Dunkelziffer

"Positive Schnelltests fließen generell nicht in die Statistiken ein", sagt Gerd Holzwarth. Deshalb sei die Dunkelziffer auch bei anderen Corona-Kennzahlen, wie beispielsweise der 7-Tage-Indenz, so hoch. Wie hoch genau, dafür gebe es keine belastbaren Zahlen.

Die neuen Corona-Regeln machen es nach Einschätzung von Gerd Holzwarth nun noch schwerer, genaue Zahlen zu den aktiven Fällen zu veröffentlichen. "Die Absonderungspflicht bleibt ja, entgegen dem, was Manne Lucha gesagt hat, weiter bestehen", sagt er.

Tatsächlich müssen Corona-Positive theoretisch weiter in Isolation – sie können sich aber auch alternativ dafür entscheiden, stattdessen verpflichtende Schutzmaßnahmen einzuhalten. Als Ausnahme von der Regel, sozusagen. Außerdem wurde die Dauer auf fünf Tage verkürzt, egal wie man sich entscheidet. Und Kinder, die noch nicht zur Schule gehen, sind prinzipiell ausgenommen.

Corona-Zahlen: Was wird in Zukunft angegeben?

"Wir könnten bei den Zahlen mit fünf Tagen arbeiten", sagt Holzwarth. "Dann müssten wir aber auch noch die Kinder rausrechnen. Das ist relativ kompliziert und ungenau."

Ab Montag (21. 11.) sollen deshalb statt der "Infizierten in Quarantäne" nur noch die Infektionen angegeben werden, die pro Tag gemeldet werden. Sprich: Werden am Montag bis zu einer bestimmten Deadline 86 Menschen im Kreis mittels PCR-Test positiv auf das Coronavirus getestet, steht im Dashboard des Landkreises die Zahl 86. Sind es am nächsten Tag 135, wird die 86 durch die 135 ersetzt. Und so weiter.

Zahlen in den Kommunen: Änderungen deutlich spürbar

"Genau so werden wir es auch auf die Kommunen runterbrechen", sagt Impfkoordinator Gerd Holzwarth. Das werde sich natürlich in den Zahlen deutlich bemerkbar machen. Die Zahl, die dann ab nächster Woche auf dem Dashboard hinter den Ortsnamen steht, wird also zwangsläufig deutlich geringer ausfallen als bisher. Statt zehn Tagen werden schließlich nur noch die Infektionen eines einzigen Tages angegeben.

Komplett wegfallen wird die Zahl "Quarantäne beendet", die momentan noch auf dem Corona-Dashboard zu sehen ist.

Verlauf der Pandemie: Wie behalte ich das jetzt im Auge?

Wenn jeden Tag Corona-Zahlen durch neue ersetzt werden, wie stellen wir dann sicher, dass wir die Entwicklung der Corona-Fallzahlen nicht komplett aus den Augen verlieren? Schießlich arbeiten auch wir Journalisten mit den Zahlen des Landratsamts.

Hier kann Gerd Holzwarth ein Stück weit Entwarnung geben: Die gemeldeten Fälle pro Tag werden weiter in Form eines Balkendiagramms ausgegeben. Dieses Diagramm wird wie bisher rückwirkend aktualisiert. So kann man auch die Corona-Fälle sehen, die nachgemeldet wurden.