Sommerliche Temperaturen im Rems-Murr-Kreis: Wie lange hält das warme Wetter?

Sommerliche Temperaturen, Sonnenschein, bis zu 27 Grad: Der Oktober zeigt sich aktuell von seiner schönsten Seite. Es könnte der wärmste Oktober seit Beginn der Wetteraufzeichnungen werden. Doch wie lange bleibt das warme Wetter im Rems-Murr-Kreis? Wann wird es wieder kühler - und wann kommt eigentlich der Winter? Wir haben beim Deutschen Wetterdienst (DWD) nachgefragt.

Wann steht der Winter im Rems-Murr-Kreis vor der Türe?

Wer noch länger auf sommerliche Temperaturen gehofft hat, wird leider enttäuscht. "Die Spitze dieser kleinen Hitzewelle ist bereits erreicht", erklärt Meteorologe Crause vom DWD-Standort in Stuttgart. "Auch am Samstag liegen die Höchstwerte bei circa 23 Grad." Auch am Sonntag pendelt sich die Temperatur noch bei etwa 20 Grad ein, ab Montag wird es dann aber wieder deutlich kühler.

"Wir müssen in der kommenden Woche wieder mit mehr Tiefdruckgebieten rechnen. Das bedeutet, dass die Temperaturen auf etwa 13 bis 14 Grad zurückgehen werden", erklärt Crause. "Spätestens Anfang November haben wir dann saisonale Werte für diese Jahreszeit erreicht."

Wann muss ich die Winterreifen wechseln?

Steht der Winter also vor der Türe? Auf diese Frage kommt ein klares Nein aus Stuttgart. "Im Zeitraum für die nächsten zwei Wochen sind keine winterlichen Verhältnisse in Sicht." Wie es danach wird, kann der Experte nicht exakt sagen - dafür seien "die Werte noch zu unzuverlässig." Crause gehe aber fest davon aus, dass wir im November noch kein Winterwetter erleben werden.

Für Autofahrer, die noch nicht auf Winterreifen gewechselt haben, heißt das erstmal: durchschnaufen. "Keine Sorge, es besteht keine Eile mit den Winterreifen", erklärt der Meteorologe. Natürlich sei es sinnvoll, bereits jetzt an den Wechsel zu denken. Vor Mitte November rechnet Crause aber nicht mit Temperaturen unter 0 Grad. "Je tiefer wir im November sind, desto sicherer werden die Prognosen für den Winteranfang. Diesen Zeitpunkt haben wir aber noch nicht erreicht."

