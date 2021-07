Sonderimpfaktionen im Kreisimpfzentrum Waiblingen ab Montag (19.07.)

Das Impfmotto „Dranbleiben“ setzt der Rems-Murr-Kreis mit verschiedenen Aktionen um: In der landesweiten Aktionswoche vom 21. bis 28. Juli bietet der Rems-Murr-Kreis eine Wiederholung der Impfaktion für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren an. Zudem wird das mobile Impfteam im Schwabenpark vertreten sein und ab nächster Woche gibt es freie Impftage. Das geht aus einer Pressemitteilung des Landratamts hervor. Das Kreisimpfzentrum öffnet regelmäßig für alle Impfwilligen, die ohne Termin vorbeikommen möchten.

Folgende Angebote gibt es für die kommenden Woche:

· Montag, 19.7., 13.00 bis 17.00 Uhr: Freies Impfen

· Dienstag, 20.7., 14.00 bis 21.00 Uhr: Freies Impfen – Afterwork

· Mittwoch, 21.7., 15.00 bis 21.00 Uhr: Freies Impfen – Afterwork

· Donnerstag und Freitag nur terminierte Impfungen

· Samstag, 24.7., 13.00 bis 15.30 Uhr: Freies Impfen

· Sonntag, 25.7., 12.00 bis 15.30 Uhr: Freies Impfen

Beim freien Impfen werden alle vier Impfstoffe (Astrazeneca, Biontech/Pfizer, Johnson und Johnson, Moderna als Zweitimpfungen nach Astra) angeboten. Es sind Erstimpfungen und auch vorgezogene Zweitimpfungen möglich. Bei den Zweitimpfungen müssen die Mindestabstände eingehalten werden. Bei Biontech - Biontech beträgt der Mindestabstand drei Wochen, bei Astrazeneca – mRNA vier Wochen und bei Astrazeneca – Astrazeneca neun Wochen.

Da es parallel zum freien Impfen auch noch terminierte Impfungen gibt, sind Wartezeiten möglich. Ab Montag, 26. Juli sind bis auf Weiteres täglich freie Impfungen ohne Termin für alle Impfstoffe im Kreisimpfzentrum Rems-Murr-Kreis möglich. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 18 Uhr und Samstag und Sonntag von 8.30 Uhr bis 13.30 Uhr. Montag und Mittwoch findet ein zusätzliches Feierabendimpfen bis 20 Uhr statt. Zudem werden immer noch Termine unter www.imfterminservice.de angeboten.

Eine Fortsetzung der Impfaktion I für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren findet im Kreisimpfzentrum Rems-Murr-Kreis mit dem Impfstoff Biontech am 17. Juli von 11.00 Uhr bis 15.00 Uhr und am 18. Juli von 11.30 Uhr bis 15.30 Uhr. Es sind nur noch wenige Termine verfügbar. Die Impfaktion II für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren ist mit dem Impfstoff Biontech am Freitag (23.07.) von 17 Uhr bis 20 Uhr, am Samstag (24.07.) von 13 Uhr bis 15.30 Uhr und am Sonntag von 12 Uhr bis 15.30 Uhr. Termine sind unter www.rems-murr-kreis.de/kiz buchbar.

Eine Impfaktion ohne Termin ist nach einem Besuch des Freizeitparks Schwabenpark in Kaisersbach-Gmeinweiler am Samstag (24.07.) und Sonntag (25.07.) von jeweils 15 Uhr bis 20 Uhr mit dem Impfstoffe Biontech ab 12 Jahren sowie Johnsen & Johnsen ab 18 Jahren möglich.

Der Betreiber schenkt jeder im Rahmen dieser Aktion geimpften Person eine Freikarte für den nächsten Besuch im Schwabenpark. Weitere Sonderimpfaktionen sind in Planung.