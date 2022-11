Sondertermine rund um Weihnachten: Im Rems-Murr-Kreis werden Kartonagen abgeholt

Wie bereits im letzten Winter bietet die Abfallwirtschaft Rems-Murr (AWRM) in der Weihnachtszeit Sonderabholung von Kartonagen an. "Die Abholtermine variieren von Gemeinde zu Gemeinde und sind an die Leerungstermine der blauen Altpapiertonne gekoppelt", heißt es in einer Mitteilung vom Montag (28.11.). Das müssen Sie beachten:

Warum werden die Sonderabholungen angeboten?

"Gerade vor und nach Weihnachten fallen oft mehr Kartons als üblich an, so dass durch die Sammlung eine Entlastung der Depotcontainerstandorte erwartet wird", so die AWRM.

Wie läuft die Abholung?

Zweimal hat jeder die Möglichkeit, Kartonagen zur Abholung bereit zu legen. Einmal im Dezember und einmal im Januar. Werden die Blauen Tonnen in einem Monat zweimal geleert, gilt folgende Regel: Die Kartonagen werden jeweils an dem Sammel-Termin mitgenommen, der näher an den Weihnachtsfeiertagen liegt.

Wer seine Kartonagen abholen lassen möchte, wird gebeten, auf Folgendes zu achten:

Damit es bei der Sammlung keine Verzögerungen gibt, müssen Kartonagen gefaltet und gebündelt, bzw. in einem größeren Karton gesteckt, bereitgestellt werden. Am besten direkt neben der blauen Altpapiertonne. Verschmutzte oder mit Fremdstoffen, wie zum Beispiel Verpackungsstyropor, gefüllte Kartonagen werden nicht mitgenommen. Die Abholmenge ist auf 2 Kubikmeter je Sammlung begrenzt.

Um Irritationen zu vermeiden, weist die AWRM darauf hin, dass während der Kartonagensammlung zwei Fahrzeuge im Einsatz sind. Das zweite Fahrzeug wird zur Abholung der Kartonagen eingesetzt und fährt teilweise zeitversetzt die Abfuhrbezirke an. "Es muss sich also niemand Sorgen machen, wenn die Papiertonne bereits geleert ist, die Kartonagen aber noch bereitstehen", heißt es in der Mitteilung. Die Abholungen erfolgen am selben Tag.

Wer keine Papiertonne nutzt, kann seine Kartonagen ebenfalls zur Abholung bereitstellen. Es sollte allerdings darauf geachtet werden, dass diese gut sichtbar bereitliegen.

In dem Zusammenhang weisen die Verantwortlichen der AWRM darauf hin, dass die kreisweit aufgestellten Altpapiercontainer nicht für die Entsorgung von großen, sperrigen Kartonagen vorgesehen sind. "Wer seinen Verkaufskarton nicht gleich beim Händler lassen möchte, kann diesen an den vier Entsorgungszentren und 13 Wertstoffhöfe kostenfrei abgeben", so die AWRM.

Eine Übersicht aller Sammelstellen mit Öffnungszeiten ist auf der Homepage www.awrm.de oder der Abfall-App der AWRM zu finden. Dort kann bei Bedarf auch der Termin der Kartonagensammlung ermittelt werden. Bei Fragen steht Ihnen die AWRM-Abfallberatung unter Tel. 07151/501-9535 oder per E-Mail info@awrm.de zur Verfügung.