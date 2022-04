Jürgen Hestler tritt nicht mehr an: Der SPD-Kreisvorsitzende aus Weissach im Tal wird beim vorgezogenen Kreisparteitag am 6. Mai in Unterweissach nach fast 29 Jahren nicht mehr kandidieren, wie Hestler am Mittwoch mitteilte. Er ist am 28. August 1993 in Winterbach in das Amt als SPD-Kreischef gewählt worden und damit der dienstälteste SPD-Kreisvorsitzende in Baden-Württemberg.

Die Entscheidung, das Amt abzugeben sei ihm nicht leicht gefallen, schreibt der langjährige SPD-Vorsitzende