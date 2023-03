SPD Leutenbach will Gerhard Schröder partout nicht davonkommen lassen

Der SPD-Ortsverein Leutenbach lässt in Sachen Gerhard Schröder nicht locker: Zusammen mit dem Ortsverein Leipzig-Ost/Nordost hat die Leutenbacher SPD nun Berufung eingelegt gegen das Urteil der Bezirksschiedskommission, berichtet der Leutenbacher SPD-Vorsitzende Pierre Orthen. Zuvor war Altkanzler Gerhard Schröder von Vorwürfen in Zusammenhang mit seinen damaligen Kontakten nach Russland und speziell zu Putin freigesprochen worden. Damit will sich der Leutenbacher SPD-Ortsverein nicht zufriedengeben.

Trotz des Freispruches in beiden Instanzen sehe man „gute Chancen, den Altkanzler doch noch parteirechtlich sanktionieren zu können“, so Orthen. Die neuesten Veröffentlichungen des jetzt erschienenen Buches „Die Moskau Connection“ hätten „weitere Fragen aufgeworfen – sowohl zu den Verstrickungen Schröders als auch zu seinem Netzwerk, denen auf den Grund gegangen werden muss“, wird Andreas Queissner aus Bochum in Orthens Mitteilung zitiert. Queissner ist einer der Berater der Leutenbacher SPD im Parteiordnungsverfahren. Mit der Berufung wolle man deshalb auch einen innerparteilichen Prozess zur weiteren, aus Sicht der Antragsteller notwendigen Aufarbeitung der sozialdemokratischen Russland-Politik einleiten, ergänzt Lars Klaus Aßhauer von der SPD Leipzig-Ost/Nordost laut der Mitteilung.

Bevor es weitergeht, muss die Bundesschiedskommission zunächst über die Zulässigkeit der Berufung entscheiden. Mit einem Ergebnis wird in den kommenden Wochen gerechnet.