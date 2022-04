Am Mittwoch (27.4.) hat es in den frühen Morgenstunden einen Polizeieinsatz und eine Durchsuchung in Waiblingen gegeben. Dabei waren auch Beamte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) im Einsatz.

Kein Zusammenhang zu Ermittlungen um Karl Lauterbach

Das bestätigte eine Sprecherin der Polizei in Ludwigsburg gegenüber unserer Redaktion. "Da die Ermittlungen noch laufen, können wir keine weiteren Informationen dazu veröffentlichen", sagt die Sprecherin. Einen Bezug zur