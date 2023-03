Sprachassistent fürs Kinderzimmer? Amazon startet "Hey Disney"

Einfach eine Frage stellen oder einen Auftrag geben – und der im Raum lauschende Sprachassistent erledigt den Rest. Sogar kleine Kinder verstehen das Konzept sofort und haben ihren Spaß damit. Sprachassistenten speziell für Kinder sind schon längst ein lukratives Geschäft für Konzerne wie Apple, Google oder Amazon. Echo Dot Kids - die Kinderversion des Sprachassistenten Alexa, ist ein Beispiel, das schon länger auf dem Markt ist und mit dem kostenpflichtigen Kids+Abo von Amazon verknüpft ist. Nun kooperiert Amazon stärker mit Walt Disney und möchte über einen neuen Kinder-Sprachassistenten – „Hey Disney“ genannt - ermöglichen, dass Kinder zu Hause mit Disney-Figuren wie Prinzessin Elsa, Micky Mouse, Dory aus "Findet Nemo", Aladdin oder den Star-Wars-Figuren sprechen und ihnen Befehle erteilen können. Wenn ein Echo-Gerät also über den Disney-Dienst nach dem Wetter fragt, kann die Antwort etwa von Olaf, dem Schneemann, kommen, falls es draußen kalt ist. Doch wie funktioniert das Ganze?

Was ist Echo Dot Kids?

Echo Dot 5 Kids ist die aktuelle Version des smarten Lautsprechers, der speziell für Kinder zwischen drei und zwölf Jahren entwickelt wurde. Es gibt ihn als Drachen- oder Eulen-Modell und er funktioniert über den Alexa-Sprachassistenten. Wer den Kinder-Lautsprecher für knapp 70 Euro kauft, erhält zeitgleich ein Gratis-Jahresabo für Kids+.

Eltern können über das "Eltern-Dashboard" Kinderprofile einrichten, ihre Kinder kontrollieren und unangemessene Inhalte sperren und Nutzungszeiten einschränken. Zudem verspricht Amazon: "Alexa gibt für Kinder geeignete Antworten und kann den Zugriff auf Songs mit unangemessener Sprache einschränken, so dass Kinder eigenständig Musik hören können."

Was soll "Hey Disney" kosten?

Zunächst sollte Hey Disney nur in Disney-Hotels verfügbar sein, inzwischen hat Amazon angekündigt, das Angebot auch für Amazon-Kunden zur Verfügung zu stellen. Der Disney-Sprachassistent soll dann Bestandteil des sogenannten Kids+-Abos bei Amazon werden. Es ist jedoch noch nicht klar, ob sich durch das neue Feature die Preise des Kids+-Abos erhöhen. In Deutschland kostet Kids+ derzeit 7,99 Euro pro Monat, Prime-Abonnenten zahlen 4,99 Euro monatlich. Zudem gibt es Jahrestarife für 79 Euro regulär beziehungsweise 49 Euro für Prime-Abonnenten.

Sprachassistenten: Meinungen von Eltern aus dem Rems-Murr-Kreis

"Hey Disney kommt bei uns nicht infrage, auch nicht, wenn es kostenlos wäre" - schreibt Kalman Kando, Vater von zwei Kindern aus Weinstadt. "Wir benutzen keinerlei Sprachassistenten, also auch wir Erwachsenen nicht. Verbraucht unnötig Strom, fördert die Faulheit und ich traue den Geräten bzgl. Privatsphäre nach wie vor nicht." "Schöne neue Welt!", schreibt eine weitere Mutter aus Schorndorf. "Wo bleibt die Kommunikation zwischen Eltern und Geschwistern? Alexa und Co sind schlimmer als Rauchen und Drogen!"

Ines Stecher aus Leutenbach sieht das Thema eher pragmatisch: "Mein Sohn ist zwölf Jahre alt und nutzt die 'Alexa' bei seinem Papa. Hauptsächlich um Podcasts zu hören. Das ist für mich völlig in Ordnung. Ich persönlich besitze keine Alexa und verspüre auch nicht das Bedürfnis danach. Als Erzieherin in einem Kindergarten erlebe ich tagtäglich, wie viel Platz PawPatrol, Elsa und Konsorten im Leben und in den Köpfen der Kinder einnehmen. Für meinen Geschmack mehr als genug. Daher finde ich, dass dem nicht noch mehr Raum gegeben werden muss. Ich spreche mich eher für weniger Medienkonsum im Kindesalter aus. Weniger, aber dafür hochwertiger."

Studie aus Cambridge: Kinder lernen schlechte Umgangsformen

Nach einer in mehreren Medien zitierten Studie der Universität Cambridge hat die Nutzung von Sprachassistenten offenbar langfristige Auswirkungen auf Sprache, Einfühlungsvermögen, Mitgefühl und kritisches Denken. Besonders jüngere Kinder lernten offenbar vor allem unhöfliche Umgangsformen, wenn sie zu viel mit Sprachassistenten kommunizieren - weil sie diesen menschliche Eigenschaften zuschreiben. So müssten sie die Sprachassistenten beispielsweise nicht um etwas bitten, sondern können ihnen reine Befehle erteilen. Ein Dankeschön für eine Antwort sei nicht notwendig. Zudem fehle der in einem Gespräch mit einem Menschen übliche Austausch, nicht nur verbal, sondern auch nonverbal. Dadurch lernen Kinder etwa, die Mimik oder Tonlage des Gegenübers zu deuten und Empathie zu entwickeln. Oder sie erleben, wie das menschliche Gegenüber nachfragt, und Kinder könnten auch ihre Argumentation überprüfen. Sprachassistenten hingegen geben knappe und sehr spezifische Antworten. Für Kinder sei es nicht nachvollziehbar, wie und woher sie diese Informationen überhaupt haben. Beim Umgang mit Sprachassistenten fehlten Lernerfahrungen, die bei Kindern das kritische Denken und logische Schlussfolgern fördern. Umgekehrt lernten sie jedoch, wie sie mit knappen und präzisen Fragen Informationen ermitteln. Allerdings sieht die Universität Cambridge weitergehenden Forschungsbedarf.

Studie aus Düsseldorf: "Siri, Elefant statt Diamant"

Eine Studie unter der Leitung der Universität Düsseldorf-Essen mit 50 Kindern im Alter zwischen fünf und sechs Jahren kommt zu dem Schluss, dass Vorschulkinder bereits sehr gut unterscheiden können, ob sie mit einem Computer sprechen oder mit einem echten Menschen. „Wir finden erstaunliche Unterschiede zwischen Kindern, die dachten, sie redeten mit einem Menschen oder einer Sprachassistentin“, heißt es in der Zusammenfassung der Studie. Kinder teilten der Sprachassistentin im Versuch deutlich weniger Informationen mit als dem Menschen. Zudem versuchten sie seltener, Missverständnisse aufzuklären, und zeigten eine weniger lebhafte Stimme, wenn sie mit der KI redeten. Wie und wie viel die Kinder redeten, hängt der Studie zufolge aber auch damit zusammen, wie gut sie die Sprachassistenten leiden konnten.

Daher empfahlen die Forscher, Sprachassistenten vermehrt auch Missverständnisse in der Kommunikation einzuräumen. Es heißt weiter, wenn die Versuchs-Sprachassistentin Sila sagen würde, „Ich bin mir nicht ganz sicher, ob du Diamant oder Elefant gesagt hast“, würde die Interaktion von Kindern mit Sprachassistenten einen bedeutenden Schritt vorankommen."