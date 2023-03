Ständig krank: Wann die Krankheitswelle bei Kindern endlich enden könnte

Scharlach, Kopfläuse, Magen-Darm-Infektionen: Kaum ist ein Zettel am Eingang zur Kindergartentür abgehängt, begrüßt die Eltern und Kinder schon der nächste. Und Atemwegsinfektionen aller Art werden dort ja überhaupt nicht ausgehängt. Und kaum ist das eine Kind genesen, hustet und schnieft das Geschwisterchen. Viele Familien hatten in den vergangenen Monaten das Gefühl, dass Kinder und Eltern häufiger krank waren als in anderen Jahren und sich Infekte besonders hartnäckig hielten. Und das war kein subjektives Gefühl: Kinderärzte aus dem Rems-Murr-Kreis bestätigten diesen Eindruck.

Viele Eltern hofften deshalb auf den Frühling und wärmere Temperaturen, doch der Virenwinter lässt sich offenbar weder vom meteorologischen noch kalendarischen Frühlingsanfang beeindrucken. Die Krankheitswelle scheint nicht abzuebben. Während die eine Familie sich mit hartnäckigen Erkältungssymptomen herumplagt, hat eine andere schon zum zweiten Mal binnen drei Wochen mit Streptokokken beim Kindergartenkind zu tun.

Ist das noch normal? Oder schlagen Krankheitserreger aller Art zurzeit besonders hart zu?

„Wir schätzen es auch so ein, dass die Krankheitswelle in diesem Winter anhaltend und ungewöhnlich heftig verläuft“, sagt Prof. Dr. Ralf Rauch, Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin am Rems-Murr-Klinikum Winnenden. Bei den Viren sei die Influenza-B-Saison offenbar am Abflauen. Die Ärzte sehen jedoch weiterhin Kinder mit Covid-Infektionen.

Warum fällt die Krankheitswelle so heftig aus?

Die Ursache dieser extremen Saison liegt laut dem Chefarzt der Winnender Kinderklinik in der gleichzeitigen Erstinfektion von drei Kinder-Jahrgängen, die sich während der Pandemie nicht angesteckt haben und nun mit Covid-Infektionen, Influenza A, Influenza B und Respiratorischem Synzytial-Virus (RSV) zu tun haben. Daneben spielten aber auch andere Erreger wie Metapneumoviren oder weitere Corona-Viren eine Rolle. Diese Kinder sind dann auch anfälliger für zeitgleiche Infektionen mit anderen viralen oder bakteriellen Erregern, erklärt der Mediziner. „Wenn etwa Bakterien wie Streptokokken und Pneumokokken auf diese geschwächten Kinder treffen, können sie sich immunologisch nicht gut wehren und brauchen schnelle, fachkundige Hilfe. Gerade die häufige Abfolge mehrerer Erreger hat dazu geführt, dass einige Kinder monatelang durchgehend schwer krank oder gar sauerstoffbedürftig waren.“

Mit welchen Erkrankungen kommen die Kinder in die Kinderklinik?

Neben den Kindern, die planbare Untersuchungen oder Operationen brauchen, kommen täglich extrem viele und oft schwer kranke Kinder hinzu, die aus allen Praxen des Rems-Murr-Kreises oder angrenzender Landkreise eingewiesen werden, sagt Ralf Rauch. Seine Kolleginnen und Kollegen und er sehen zurzeit besonders häufig Kinder im Säuglings- oder Kindergartenalter, die nach mehrfachen viralen Atemwegsinfektionen in schlechtem Zustand mit bakteriellen Lungenentzündungen und hohen Entzündungswerten ins Krankenhaus kommen. „Dabei ragen die Streptokokken heraus, die sonst Mandelentzündungen und Scharlach verursachen, in dieser Saison aber ungewöhnlich häufig in den tiefen Atemwegen zu finden sind.“

Was bedeutet das für die Auslastung der Kinderklinik? Gibt es aktuell noch freie Betten?

„Wie bereits in den vergangenen Monaten ist die Kinderklinik weiterhin jede Nacht voll belegt“, sagt Rauch. Und damit ist die Kinderklinik am Rems-Murr-Klinikum in Winnenden nicht allein. „Wir prüfen jeden Morgen sorgfältig, wer entlassen und zu Hause weiterbetreut werden kann und wer in der Klinik bleiben muss. Oft telefonieren wir im Spät- und Nachtdienst über längere Zeit mit anderen Kliniken, die meist in derselben Situation sind: Fast alle umliegenden Häuser sind voll belegt“, schildert Rauch. Hinzu kommt: Weil es sowohl in den Rems-Murr-Kliniken als auch in anderen Häusern auch in den Pflegeteams immer wieder Ausfälle gibt aufgrund eigener Erkrankungen oder Infektionen innerhalb der Familie, können nicht durchgehend alle Betten belegt werden.

Müssen Eltern sich Sorgen machen, im Notfall nicht aufgenommen werden zu können?

Nein. „In unserer Kinderklinik werden pro Jahr etwa 4000 Kinder stationär und 15.000 ambulant betreut. Außer den 52 Betten auf der pädiatrischen Allgemeinstation gibt es auch eine Kinderintensivstation mit 13 Betten, für die mit Unterstützung des Landkreises eine Ausstattung auf universitärem Niveau eingerichtet werden konnte“, sagt Rauch. Zu jeder Tages- und Nachtzeit seien vier Ärzte, zwei Assistenz- und zwei Oberärzte, im Dienst erreichbar. Auch in der Pflege sei mit Unterstützung des Landkreises in den vergangenen Jahren stetig Personal aufgebaut worden. „Wir sind in der Kinderklinik gut aufgestellt, rund 40 Pflegekräfte mit spezieller Intensivausbildung und oft langjähriger Erfahrung versorgen unsere Kinder-Intensivstation“, so Rauch.

Wann endet die heftige Krankheitswelle?

Rauch vermutet, dass die Welle erst nach Ostern abebbt, wenn die Kindergärten und Schulen während der Ferien schließen und sich Kontakte reduzieren werden.