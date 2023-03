Störung im Berufsverkehr: Defekte Tür bringt S-Bahnen in Stuttgart aus dem Takt

Eine defekte Tür an einem Zug bringt am Donnerstagmorgen (30.03.) die S-Bahnen in Stuttgart und dem Rems-Murr-Kreis aus dem Takt. Die Strecke zwischen dem Hauptbahnhof und der Schwabstraße ist laut Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) aktuell (Stand: 08.40 Uhr) für die Linien S1, S2 und S3 unterbrochen.

Das sind die Auswirkungen für S1, S2 und S3

Die S1 wird zwischen S-Hauptbahnhof (oben) und Vaihingen umgeleitet, die Halte dazwischen entfallen.

Die S2 verkehrt zwischen Schorndorf und Waiblingen, sowie zwischen Filderstadt und Vaihingen. Beide Linien verkehren nur im Halbstundentakt.

Die S3 verkehrt zwischen Backnang und Bad Cannstatt.

VVS warnt: Kann zu Kapazitätsengpässen kommen

Die Linien S4, S5, S6 und S60 sind aktuell vom Rückstau ebenfalls betroffen. "Im Innenstadtbereich wird empfohlen, auch alternative Verkehrsmittel zu nutzen. Bitte beachten Sie, dass es auch in diesen zu Kapazitätsengpässen kommen kann", schreibt der VVS.

Die Dauer der Störung sei noch nicht einschätzbar. Weitere Informationen folgen, sobald diese bekannt sind.