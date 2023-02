Störungen im S-Bahn-Verkehr: Es wird schlimmer, und das noch jahrelang

Der Wurm steckt drin – und das sehr tief. Wer mit der S-Bahn fahren will oder muss, gibt sich besser keinen Illusionen hin: Es wird schlimmer in den nächsten paar Jahren. Das wird sich nicht vermeiden lassen. Marode Infrastruktur bringt kein Mensch von heute auf morgen auf neuesten Stand. Der Umbau zum digitalen Bahnknoten Stuttgart wird heftige Einschränkungen mit sich bringen. Nicht weniger, sondern mehr Baustellen werden in nächster Zeit den Betrieb beeinträchtigen.

Der Regionalverkehr läuft auch nicht mehr nach Plan

Momentan extra gebeutelt fühlen sich Pendlerinnen und Pendler, die in Nellmersbach wohnen oder in Winnenden oder in Backnang: Die S 3 fährt bis 1. Mai nur im Halbstundentakt. Dass es ausgerechnet die S 3 getroffen hat, begründete die Bahn unter anderem damit, entlang der Strecke würden auch Regionalzüge verkehren, wenngleich sie an weniger Bahnhöfen halten als die S-Bahn. Ironie der Geschichte, doch das konnte nun wirklich niemand ahnen: Der Regionalverkehr funktioniert seit kurzem auch nicht mehr, wie er soll.

Dr. Dirk Rothenstein, der Vorsitzende der S-Bahn Stuttgart, weiß, wie man sich öffentlich entschuldigt. Er musste schon öfter, obgleich persönlich frei von Schuld, zu Kreuze kriechen. Jetzt hatte er erneut einen nicht vergnügungssteuerpflichtigen Termin hinter sich zu bringen: Der Verkehrsausschuss der Regionalversammlung verlangte Antworten zur Frage, warum im S-Bahn-Verkehr derzeit so dermaßen viel schiefläuft.

Dank an die Beschäftigten, Applaus im Ausschuss

Rothenstein erntete an einer ganz bestimmten Stelle seiner Erläuterungen ernst gemeinten Applaus: Den Beschäftigten gebühre Dank und Respekt, denn sie leisten Großes. Und zwar unabhängig davon, ob sie eine S-Bahn steuern, Fahrten am laufenden Band störungsbedingt umplanen müssen, Beschwerden entgegennehmen – oder, oder, oder.

Pendlerinnen und Pendler zeigen sich nicht ohne Grund verärgert. Dauernd sehen sie sich mit Störungen im Zugbetrieb konfrontiert, müssen warten, können sich nie darauf verlassen, pünktlich zur Arbeit zu kommen – und pünktlich zurück. Zurzeit kommt ein ganzes Bündel von Problemen zusammen, und als ob das allein nicht schon reichen würde, ereilte die Bahn eine tiefgreifende Schwierigkeit, mit der niemand, offenbar wirklich gar niemand gerechnet hatte: Obwohl es technisch funktioniert, kann die S-Bahn momentan alte und neue Fahrzeuge der 430er-Baureihe nicht koppeln, was zu erheblichen Schwierigkeiten im Gesamtgefüge führt. Der Hintergrund: Für die alten und für die neuen Fahrzeuge gilt ein jeweils anderer Rechtsrahmen. Dazwischen befindet sich eine Grauzone, die Interpretationsspielraum lässt, kurzum: Mutmaßlich sind es Juristen, die sich beim Eisenbahnbundesamt jetzt mit den Feinheiten befassen. Bis sie damit durch sind, bleiben die alten 430er-Züge unter sich und die neuen auch.

Etwa ein Fünftel der Neufahrzeuge in der Werkstatt

Das ist längst noch nicht alles. Dirk Rothenstein hätte den Fahrzeughersteller, die Firma Alstom, sehr viel heftiger angreifen können angesichts dessen, dass die neuen Fahrzeuge alles andere als fehlerfrei laufen – doch er hielt sich im Ausschuss zurück. Der Grund: Ohne Alstom wird man die Probleme nicht in den Griff bekommen. Das Unternehmen hat jetzt ein Expertenteam abgestellt, das zum Betriebshof der Deutschen Bahn zu eilen hatte und dort jetzt retten soll, was zu retten ist, und zwar schnell. Zu tun gibt’s eine Menge, weshalb die Wochenenden als Arbeitstage gelten: Etwa ein Fünftel der Neufahrzeuge stehen laut Rothenstein in der Werkstatt.

Wie unzufrieden die Bahn mit der Firma Alstom ist, legt dieser Satz Rothensteins schonungslos offen: Intensiv werde derzeit diskutiert, ob man die noch immer nicht ausgelieferten Fahrzeuge von Alstom überhaupt noch haben wolle. Von 58 Neu-Fahrzeugen, die man bei Alstom bestellt hatte, sind aktuell erst 47 zugelassen. Die Auslieferung hatte sich verzögert – wegen Corona, wegen des Krieges, wegen Engpässen hier und Problemen da.

Dünne Antwort des Fahrzeugherstellers Alstom

In einer nichtssagenden Stellungnahme des Fahrzeugherstellers Alstom, angefordert von dieser Zeitung, heißt es wenig aussagekräftig, es werde momentan „alles“ daran gesetzt, „weitere neue Fahrzeuge der Baureihe 430 für die S-Bahn Stuttgart zügig und reibungslos in Betrieb zu nehmen“.

Die Verzweiflung muss ziemlich ausgeprägt sein, wenn die S-Bahn ganz im Gegensatz dazu allen Ernstes in Erwägung zieht, auf Fahrzeuge, die sie eigentlich dringend bräuchte, komplett zu verzichten. Der S-Bahn mangelt’s eh schon empfindlich an Fahrzeugen – weil dauernd welche in die Werkstatt müssen. Derweil dauert es ewig, bis für acht beschädigte Fahrzeuge endlich neue Radsätze eintreffen. Weitere acht Fahrzeuge fehlen wegen ETCS-Einbau. Das digitale europäische Zugkontrollsystem fügt sich nicht von allein in Bahnen ein, und auch wenn’s grade gar nicht passt, dass deshalb jetzt auch noch Fahrzeuge ausfallen – lässt sich das keinesfalls verschieben, wie Regionaldirektor Dr. Alexander Lahl betont: ETCS muss, und daran gibt’s nichts zu rütteln, bis Sommer 2025 implementiert sein. Sonst wird das nichts mit dem geplanten, deutschlandweit ersten, grandiosen digitalen Stuttgarter Bahnknoten.

Und sollte daraus trotz aller Mühen nichts werden, blamiert sich die Landeshauptstadt bis aufs Hemd.

Hoher Krankenstand bei der Bahn: Wen wundert’s?

Wer sich aktuell weswegen blamiert, sprich, wer schuld ist am S-Bahn-Dilemma, lässt sich nicht in wenigen Sätzen beantworten. Zu viele Beteiligte rühren im zunehmend stinkenden Verkehrsbrei.

Leidtragende, das wurden zahlreiche Vortragende im Verkehrsausschuss nicht müde zu betonen, sind Pendlerinnen und Pendler. Womöglich noch mehr zu leiden haben Beschäftigte der Bahn, die am laufenden Band Kohlen aus dem Feuer holen müssen, die sie dort nicht selbst hineingeworfen hatten. Nicht ohne Grund verzeichnet die Bahn einen hohen Krankenstand – und zwar immer noch, obwohl die Infektionswelle vom vergangenen Herbst längst abgeebbt ist.

Ebenfalls nicht ohne Grund ist zurzeit mal wieder alles zugepflastert mit Personal-Anwerbeplakaten der Bahn: Komm zu uns, steht sinngemäß darauf. Wir bieten Jobs.

Im nächsten Ausschuss soll ein Verantwortlicher von Alstom Rede und Antwort stehen

Um einen ganz bestimmten Job dürfte sich unterdessen bei Alstom ganz sicher niemand reißen: Irgendwer soll bitt’schön zur nächsten Sitzung des Verkehrsausschusses am 15. März erscheinen. Es gäb’ da ein paar unbequeme Fragen zu beantworten.

Noch mehr als Antworten von Alstom dürfte die Pendlerinnen und Pendler interessieren, womit sie in nächster Zeit rechnen dürfen. Wir berichten’s zu gegebener Zeit noch ausführlich, doch so viel schon mal vorab: Es wird mehr Baustellen geben. Denn auf kaputten Gleisen und ohne funktionsfähige Signalanlagen kann die Bahn nicht fahren. In naher Zukunft gilt: