Staatliche Unterstützung für hohe Heizkosten: Nicht jeder wird berechtigt sein

Wer mit Öl, Pellets, Holz, Kohle oder Flüssiggas (LPG) heizt, soll in Härtefällen auch staatliches Unterstützungsgeld bekommen. Rückwirkend für das Heizjahr 2022. In Baden-Württemberg könnte womöglich die L-Bank für die Antragsannahme und Auszahlungen verantwortlich sein. Nicht jeder wird berechtigt sein. Bestimmte Unterlagen werden benötigt. An den Details wird noch gefeilt. Was schon bekannt ist und was nicht.

„Leider liegen uns praktisch noch keine Informationen dazu vor, die Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern wird momentan noch erarbeitet. Wir hoffen, dass diese bald zu einem Abschluss kommen“, sagt Matthias Schmid, Pressesprecher des Landes-Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft.

Er könne nur bestätigen, dass sein Ministerium und nicht das Landes-Wirtschafts- oder das Landes-Finanzministerium zuständig sein wird. „So viel wissen wir schon. Auch, dass voraussichtlich die Landesbank Baden-Württemberg die Anträge entgegennehmen und die Gelder auszahlen wird“, sagt Schmid.

Manche Länder sind schon vorgeprescht

Der Bund stellt dafür 1,8 Milliarden Euro aus dem sogenannten Wirtschaftsstabilisierungsfonds zur Verfügung. Der staatliche Zuschuss soll von jedem Haushalt beantragt werden können, indem die Brennstoff-Rechnung aus dem Jahr 2022 vorgelegt wird und mit der des Vorjahres verglichen wird, berichtete die ARD schon Mitte Dezember 2022.

„Seither sind einige Länder vorgeprescht und haben Konzepte zur Verwendung der Fonds-Gelder für Härtefälle bei Nutzern von Heizungen, die mit nicht leitungsgebundenen Brennstoffen betrieben werden, öffentlich gemacht. Wir in Baden-Württemberg warten erst den Abschluss der Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern ab“, sagt Schmid.

Es sei verständlich, dass die Bürgerinnen und Bürger ungeduldig seien. Die Energiestoffpreise sind gestiegen und die Rechnungen auch. „Die Leute brauchen das Geld.“ Schmid bat um noch ein wenig Geduld. Denn Länder, die vorgeprescht seien, wie etwa Berlin, würden sicherlich anschließend viel nachbessern müssen. „Baden-Württemberg dann nicht, weil wir’s gleich genau so machen, wie es in der Vereinbarung stehen wird.“

So sieht wahrscheinlich das Prozedere der Beantragung der Hilfsgelder aus

Zum Prozedere der Beantragung und Auszahlung wollte Schmid sich noch nicht äußern. Die Verbraucherzentrale hat das wahrscheinliche Prozedere wie folgt beschrieben: „Private Haushalte, die mit Brennstoffen wie Heizöl, Pellets, Flüssiggas oder auch Kohle oder Holz heizen, sollen rückwirkend zum 1. Januar 2022 bis 1. Dezember 2022 finanziell entlastet werden. Beantragt und abgewickelt werden soll das im jeweiligen Bundesland. Verbraucher/-innen müssen dafür Rechnungen aus dem Jahr 2022 vorlegen und können maximal 2000 Euro pro privatem Haushalt erhalten. Die so errechnete Entlastung muss außerdem mindestens 100 Euro betragen.“

Wer wird antragsberechtigt sein? Wie viel wird ausgezahlt?

Antragsberechtigt sein soll laut einer Gesetzesvorlage jede/r Nutzer/in einer Heizung, die mit nicht leitungsgebundenen Energiestoffen betrieben wird, wenn er/sie im Jahr 2022 mehr als das Doppelte dafür gezahlt hat. Als Vergleichswert soll jedoch ein vor der Energiekrise üblicher Energiestoffpreis herangezogen werden. „Als Referenzpreis ist der jahresdurchschnittliche Vorjahreswert für den jeweiligen Brennstoff anzusetzen“, heißt es in der Gesetzesvorlage.

Die Verbraucherzentrale erklärt weiter: „Von jedem Euro, den Sie über die Preisverdopplung hinaus gezahlt haben, wird der Staat dann 80 Prozent übernehmen (vorausgesetzt, Sie erhalten nach dieser Rechnung mindestens 100 Euro; außerdem gilt die genannte Obergrenze von 2000 Euro).“

Und nennt folgendes theoretische Rechenbeispiel: „Hat Sie der Einkauf im Jahr 2022 insgesamt 2500 Euro gekostet und war dieselbe Menge vor der Krise für 1000 Euro zu bekommen, dann werden Sie für den Preis bis 2000 Euro nicht unterstützt. Von den zusätzlichen 500 Euro Kosten würde der Staat aber 80 Prozent übernehmen und Ihnen erstatten. 400 Euro bekämen Sie in diesem Beispiel also zurück, wenn Sie bei Ihrem Bundesland (in Baden-Württemberg bei der L-Bank, Anm. d. Red.) den Antrag dafür stellen.“

Warum viele LPG-Kunden wohl nicht von der Härtefallregelung profitieren

Spannend wird die Festlegung des Referenzpreises für den Vergleich der Heizjahre 2021 und 2022 für LPG-Kunden werden. Der LPG-Preis war nämlich schon 2020 ziemlich gestiegen. Nicht wenige LPG-Kunden lassen ihre 4000-Liter-Tanks nur alle zwei Jahre füllen. Und eine Preisverdopplung im Zweijahresvergleich 2020 bis Herbst 2022 sei realistisch, bestätigte Armin Beller von der Firma Kraiss und Friz, Remshalden, Mitte Dezember dieser Zeitung.

„Von Januar bis Juni 2021 war’s dann wieder günstiger, im Herbst 2021 stieg der Flüssiggaspreis jedoch erneut stark an. Im Dezember 2021 lagen wir bei 59 Cent pro Liter netto“, sagte Beller. Mitte Dezember 2022 lag der Liter-Preis wieder bei 58 Cent netto. „Viele Kunden haben kurz nach Ausbruch des Ukrainekriegs Ende Februar, schnell nachgekauft.“ Beim „Extrempreis“ von 94 Cent/Liter netto im April 2022 habe freilich kaum jemand gekauft.

Ob die Härtefallregelung für LPG zum Tragen kommt, ist also noch ungewiss.

Preissteigerungen bei Holz, Pellets und Erdöl

Leute, die mit Holz, Pellets oder Öl heizen, können sich einer Wirkung der Härtefall-Unterstützung jedoch ziemlich sicher sein.