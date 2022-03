Per Einspruch gegen einen Strafbefehl vor das Ludwigsburger Amtsgericht gezogen und dann doch wieder den Rückzieher gemacht: Hätte ein 45-Jähriger seine Geldstrafe von 140 Tagessätzen zu jeweils 80 Euro für den Straftatbestand der Nachstellung nicht geschluckt, so wäre die Strafe noch höher ausgefallen. So etwas, wie einer Frau, die keine Beziehung mit ihm wollte, einen goldenen Dildo an die Fellbacher Arbeitsstelle zu schicken, geht gar nicht. Die Geschädigte ist sogar in ein anderes