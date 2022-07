Starkes Gewitter im Rems-Murr-Kreis am Mittwoch (20.07.) erwartet

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet am Mittwoch (20.07.) mit starkem Gewitter im Rems-Murr-Kreis. Das geht aus einer Mitteilung hervor, die der DWD am Mittwoch veröffentlicht hat. Die Unwetterwarnung gilt bis voraussichtlich 16.30 Uhr.

Für Stuttgart hatte der DWD eine Warnung vor schwerem Gewitter bis voraussichtlich 16 Uhr angekündigt. Die Warnung wurde jedoch mittlerweile aufgehoben.

Auf Nachfrage unserer Redaktion hatte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes mitgeteilt, dass einzelne Gewitterzellen unterwegs sind, die sich von Südwesten nach Nordosten bewegen. Die Gewitterzellen seien jetzt ungefähr vor Stuttgart und ziehen weiter. "Gegen Abend wird auch was aus Richtung Frankreich reinkommen ", was dann auch den Kreis treffen könnte, so der Sprecher. Es bestehe aber auch die Möglichkeit, dass die Gewitterzellen vorher auflösen.

Der DWD warnt: Örtlich kann es Blitzschlag geben. Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr! Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.