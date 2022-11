Stau auf B29/B14 am Donnerstag (10.11.): Zwei Unfälle und ein brennendes Auto

Nach zwei Unfällen und einem Fahrzeugbrand ist es auf der B29 und B14 in Fahrtrichtung Stuttgart am Donnerstagmorgen (10.11.) zu längeren Staus im Berufsverkehr gekommen. Gegen 8.20 Uhr staute sich der Verkehr auf der B29 in Fahrtrichtung zwischen Weinstadt bis zurück nach Winterbach und auf der B14 in Fahrtrichtung Stuttgart zwischen Kernen bis zurück nach Schwaikheim.

Auffahrunfall bei Weinstadt, weiterer Crash bei Remshalden

Ursache waren Polizeiangaben zufolge zunächst zwei Unfälle, die sich zwischen 6.45 Uhr und 6.49 Uhr ereigneten. Bei Weinstadt kam es zu einem Auffahrunfall auf der linken Fahrspur (Fahrtrichtung Stuttgart), die daraufhin zur Unfallaufnahme gesperrt werden musste. Ein weiterer Unfall ereignete sich einem Polizeisprecher zufolge kurz darauf auf der Höhe von Remshalden - ebenfalls in Fahrtrichtung Stuttgart. Die Unfallaufnahme läuft.

Um 8 Uhr gab es dann eine weitere Meldung: Ein Auto ist auf dem Teiler zwischen B14 und B29 in Fahrtrichtung Stuttgart in Brand geraten. In der Folge staute es sich auf der B14 und auch den Ausweichsstrecken von Winnenden in Richtung Waibingen.

Auch Online-Chefin Ramona Adolf stand um 9.15 Uhr über eine halbe Stunde im Stau auf der Alten Winnender Steige: "Hier geht gar nichts mehr", berichtet sie. 44 Minuten brauchte sie für die Strecke von Winnenden nach Waiblingen. "Das Problem ist überhaupt nach Waiblingen rein zu kommen", sagt sie. Im Waiblinger Stadtgebiet seien die Straßen aber glücklicherweise wieder frei gewesen.(Stand: 9.30 Uhr)