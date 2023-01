Stau bei Führerschein-Anträgen im Landratsamt Waiblingen: Was so lange dauert

Ein hoher Krankenstand und die Antragsflut zum Umtausch auf die EU-Führerscheine in Scheckkartenformat: Das sind die Hauptgründe für den Bearbeitungsstau in der Führerscheinstelle laut Landratsamt. Doch: Tragen nicht auch komplizierte Verfahren dazu bei, dass eine Behörden-Stelle mit rund 12,5 Vollzeit-Personalstellen nicht hinterherkommt? Könnte es nicht leichter gehen und digitaler besser funktionieren?

Wie lange dauert die Bearbeitung eines Führerscheinantrags?

„Die Frage nach der Bearbeitungsdauer lässt sich leider nicht pauschal beantworten, da sie von der Antragsart abhängt“, teilt das Landratsamt auf Nachfrage dieser Zeitung mit. Es gebe zahlreiche Antragsarten wie zum Beispiel: „Ersterteilung, Erweiterung (zum Beispiel Motorrad), BF 17, Umtausch, Verlust, Verlängerung C+D, Fahrverbote…“

Die jeweiligen Bearbeitungszeiten seien unterschiedlich und teils auch in der Regelbearbeitungszeit insbesondere bei Berufskraftfahrern. „Ein Umtausch eines Führerscheins geht beispielsweise schneller als ein Antrag auf begleitetes Fahren ab 17 Jahren, denn bei letzterem Antrag müssen auch die Begleitpersonen aufwendig auf ihre Eignung hin überprüft werden.“

Wie berichtet, hatten sich Eltern von Antragsstellern beschwert, dass der Antrag ihrer Tochter oder ihres Sohnes schon seit August 2022 bis zum Jahreswechsel, also seit fünf Monaten, nicht fertig bearbeitet gewesen sei.

„Der Frust und der Ärger von Betroffenen sind für mich absolut nachvollziehbar und berechtigt“, erwiderte Landrat Dr. Richard Sigel. „Es ist nicht mein Anspruch, dass Bürgerinnen und Bürger so lange auf Dienstleistungen einer Behörde warten müssen und manche sich gar als Bittsteller fühlen.“ Das klare Ziel sei, den Rückstau in der Führerscheinstelle schnellstmöglich abzubauen, Normalität bei den Bearbeitungszeiten werde bis spätestens zum Ende des ersten Quartals 2023 angestrebt.

„Mit Hilfe eines Sonderprojekts und vereinten Kräften im Landratsamt soll die Bearbeitung von Führerscheinanträgen im ersten Quartal wieder auf höchstens zwei Monate verkürzt werden, in einfachen Fällen muss das auch wieder in zwei bis drei Wochen möglich sein“, so der Landrat.

Ihn schmerze besonders, dass es gerade junge Menschen getroffen habe, die mit ihrem Antrag auf begleitetes Fahren ab 17 Jahren vielleicht erstmals in den bewussten Kontakt mit einer Behörde kommen, so Sigel.

Wie läuft die Bearbeitung eines Führerschein-Antrags ab?

„Insgesamt sind umfassende Bearbeitungstätigkeiten – je nach Antragsart (siehe oben) – mit der Bearbeitung eines Antrages im Bereich der Fahrerlaubnisbehörde verbunden“, teilt das Landratsamt mit.

Zunächst seien die Unterlagen im Rathaus abzugeben. Von dort werden diese an die Führerscheinstelle übersandt.

Der Antrag wird zunächst auf Vollständigkeit geprüft. Wenn Unterlagen fehlen (beispielsweise der notwendige Sehtest, Lichtbild, Name der Fahrschule etc.), müssen diese nachgefordert werden. „Dies kommt leider gar nicht so selten vor. In der direkten Folge bedeutet dies wiederum zeitliche Verzögerungen.“

Sofern alles vorliegt, wird beim Kraftfahrt-Bundesamt geprüft, ob Eintragungen vorhanden sind. Gibt es keine Eintragungen über Verkehrsverfehlungen, wird ein Führerschein bei der Bundesdruckerei in Berlin bestellt.

Wenn dieser Führerschein dann beim Landratsamt eingeht, kann die Prüfungszulassung erfolgen, diese wird dem TÜV digital übermittelt und der Führerschein übersandt und der Antragsteller erhält hierüber eine schriftliche Mitteilung inklusive Gebührenrechnung.

Warum dauert es bei Anträgen auf begleitetes Fahren besonders lange?

Wie bereits oben beschrieben, müsse bei der Antragstellung auf begleitetes Fahren jede einzelne Begleitperson separat darauf überprüft werden, ob sie die Voraussetzungen als Begleitperson erfüllt. „Zeitweise werden drei und mehrere Personen gemeldet, wodurch das Prüfungsverfahren zeitlich nochmals deutlich intensiviert wird“, so das Landratsamt.

Zudem müssten in bestimmten Fällen auch sogenannte Karteikartenabschriften angefordert werden, bei denen Führerscheindaten bei anderen Fahrerlaubnisbehörden abgefragt werden. „Insbesondere hierdurch können zeitliche Verzögerungen entstehen, auf die wir keinen Einfluss haben. Dies kann und soll aber die aktuell deutlich zu langen Bearbeitungszeiten nicht entschuldigen“, schreibt das Landratsamt.

Warum können die Verfahren nicht vereinfacht und digitalisiert werden?

„Das Führerscheinwesen ist bundes- und landesweitweit einheitlich geregelt und benötigt sog. Fachverfahren, das heißt, das Landratsamt kann hier leider nicht selbstständig und losgelöst Prozesse digitalisieren.“ Dennoch seien bereits viele Schritte unternommen worden, um die Digitalisierung auch im Bereich der Fahrerlaubnisbehörde voranzutreiben und vorzubereiten.

Eine Umstellung auf digital erfolge, sobald dies möglich sei. „Wir würden dies gerade in diesem Bereich deutlich intensivieren, weil es eigentlich Standardverfahren sind, bei denen die Bürgerinnen und Bürger zu Recht ein digitales Verfahren erwarten“, schreibt das Landratsamt.

Digitale Antragsstellung wird womöglich bald ermöglicht

„Die landesweit zur Verfügung gestellte Software für Führerscheinbehörden soll die Möglichkeit der digitalen Antragstellung ab März/April 2023 für die erste Antragsart bieten. Bisher ist dies allerdings nicht möglich und nur angekündigt. Gesichert ist die Einführung eines digitalen Verfahrens noch nicht“, teilt das Landratsamt mit.