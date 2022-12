Stecker-Solargerät für den Balkon: So schrumpft man den ökologischen Fußabdruck

Ein Kleinkraftwerk, betrieben von der Sonne, passt auf fast jeden Balkon. Mieterinnen und Mieter sollten zwar nicht ohne Rücksprache einfach ein Solarmodul am Balkongeländer befestigen. Doch dürfte nach einem Gespräch mit dem Vermieter oder der Vermieterin der eigenen Mini-Stromproduktion nichts mehr im Wege stehen: Vermieter können solch ein Vorhaben in der Regel nicht einfach ablehnen, so Helga Fuchs, die dem Vorstand der Genossenschaft Bürgerenergie Schwaikheim angehört. Für 800 bis 1000 Euro sei solch ein Balkonkraftwerk zu haben.

„Mit einem Stecker-Solargerät die Energiewende voranbringen“ – das war der Titel eines Online-Seminars, in welchem die Umweltakademie Baden-Württemberg kürzlich über „Balkonsolar“ informiert hatte. „Stecker-Solargeräte ermöglichen praktischen Klimaschutz. Denn sie lassen sich an Balkonen, Terrassen oder Loggien installieren und eignen sich für Miet- und Eigentümerwohnungen genauso wie für kleine Unternehmen oder soziale Einrichtungen“, wird Konstanze Stein von der Umweltakademie in einer Mitteilung zitiert.

Derzeit gebe es etwa 4500 installierte Stecker-Solargeräte in Baden-Württemberg, also Anlagen kleiner als oder gleich 800 Watt.

Selbst kleine Solarmodule rechnen sich

Das Potenzial sei noch lange nicht ausgereizt, so Konstanze Stein, die bei der Umweltakademie Baden-Württemberg regelmäßig Informationsveranstaltungen und Fortbildungen anbietet.

Dass auch kleine Solarmodule durchaus wirtschaftlich seien, verdeutlichte beim Seminar Dr. Bernhard Wille-Haußmann vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme Freiburg. Demnach haben Stecker-Solargeräte ein „großes Potenzial“ zur Senkung des eigenen ökologischen Fußabdrucks.

Doch nicht nur die volks- und energiewirtschaftliche Einordnung solcher Kleinanlagen wurde bei der virtuellen Abendveranstaltung thematisiert, es ging vor allem auch um praktische, technische Details sowie Beratungs- und Unterstützungsangebote für Interessierte. Wann und in welcher Form die Umweltakademie Seminare wie diese 2023 wieder anbieten wird, ist noch offen.

Veranstaltungsprogramm der Umweltakademie

Wer Interesse hat, kann sich schon mal den 9. Januar im Kalender vormerken. Das ist der Tag, an welchem die Umweltakademie ihr Veranstaltungsprogramm veröffentlicht: https://umweltakademie.baden-wuerttemberg.de.

Anmeldungen sind ab 9. Januar über den Veranstaltungskalender möglich. Die Umweltakademie ist die Bildungseinrichtung des Landes Baden-Württemberg und gehört zum Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft.