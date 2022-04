Mit einem neuen Zentrallager in Völklingen (Saarland) möchte die Stihl Gruppe weiteres Wachstum in seinem Unternehmen vorantreiben. Damit sollen insbesondere Weichen für das Zukunftsfeld des Akkus gelegt werden, wie Stihl am Dienstag (19.04.) mitteilte.

Neubau wohl bereits Mitte 2022 fertig

Aus seinem bisher größten Lager sollen nun zukünftig nicht nur alle Stihl Vertriebsgesellschaften weltweit, sondern auch der Fachhandel in Deutschland, Frankreich und den