Wegen Sanierungsarbeiten an der Kreisstraße 1809 zwischen Großerlach-Grab und Morbach kommt es vom 23.02. bis Ende Mai 2022 zu einer Vollsperrung. Das teilt das Landratsamt des Rems-Murr-Kreises in einer Pressemitteilung am Freitag (18.02.) mit.

Laut Mitteilung ist die Kreisstraße zwischen Großerlach-Grab und Morbach (K1809) in einem schlechten Zustand und muss umfassend instandgesetzt werden. In einem ersten Bauabschnitt wird ab 23. Februar der Bereich zwischen dem Friedhof und dem