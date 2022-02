Straßensanierung: Vollsperrung zwischen Murrhardt und Harbach vom 27. - 29. Juli

Wegen einer Straßensanierung ist von Montag, 27. Juli bis Mittwoch, 29. Juli, die Kreisstraße 1808 zwischen Murrhardt und Harbach voll gesperrt. Die Straße ist in Fahrtrichtung Harbach ab der Einmündung Hörschbachstraße bis über die Bahnbrücke unbefahrbar.

Die Umleitung ist ausgeschildert und führt über die Hörschbach- und Berliner Straße bis zum Harbachkreisel und umgekehrt. Zeitgleich wird am anderen Ortsende von Murrhardt auf Höhe der Firma Bosch eine starke Setzung am Fahrbahnrand saniert. Dort wird der Verkehr mithilfe einer Ampel halbseitig an der Baustelle vorbeigeführt.