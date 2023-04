Streckensperrung: Go-Ahead enthüllt Desaster-Details – DB schweigt weiter

Noch immer hat die Deutsche Bahn keine Ersatzfahrpläne vorgelegt zu den geplanten Streckensperrungen ab dem 21. April – Go-Ahead aber prescht jetzt vor und warnt: Vor allem vom 12. Mai bis zum 9. Juni kommt es knüppeldick. Die S-Bahn S 2 fährt derweil bereits jetzt teils nur mit verkürzten Zügen, Bahnpendler Ulrich Scheuerer (CDU) aus Plüderhausen hat einen in roter Schrift verfassten Brandbrief an die Verantwortlichen geschickt ...

Go-Ahead listet auf, was alles nicht fährt wegen der DB

In einer „Vorankündigung“ teilt Go-Ahead mit: „Wegen Kabelarbeiten auf der Bahnstrecke Stuttgart-Bad Cannstatt-Waiblingen“ komme es vom 21. April bis zum 9. Juni „teilweise zu erheblichen Einschränkungen“. Da die Deutsche Bahn „viele Tausend Kilometer Kabelleitungen für den Digitalen Knoten Stuttgart (DKS)“, verlege, um den Einbau „des neuen digitalen Zugkontrollsystems ETCS“ vorzubereiten, „ergeben sich auch für unsere Go-Ahead-Züge in drei Zeitphasen zum Teil umfangreiche Änderungen im Ablauf des Regionalverkehrs“.

Für die Remsbahn, die Stuttgart, Waiblingen, Schorndorf, Gmünd und Aalen verknüpft, bedeutet das:

In Phase 1 der Bauarbeiten (21. April, 21 Uhr, bis 25. April, 21 Uhr) fallen alle Metropolexpress-Züge (MEX 13) und auch alle Interregioexpress-Züge (IRE 1) zwischen Stuttgart und Waiblingen aus.

In Phase 2 (25. April, 21 Uhr, bis 12. Mai, 21 Uhr) fahren die meisten Züge nach Regelfahrplan; Ausnahme: Vom 9. bis zum 11. Mai fallen alle MEX 13 ab 20 Uhr zwischen Stuttgart und Waiblingen aus.

In Phase 3 (12. Mai, 21 Uhr, bis 9. Juni, 5 Uhr) kommt es dann knüppeldick: Rund einen Monat lang fallen alle Go-Ahead-Züge zwischen Stuttgart und Waiblingen aus – das gilt sowohl für den MEX 13 als auch für den IRE 1.

Für die Murrbahn, die Stuttgart, Waiblingen, Winnenden, Backnang und Schwäbisch Hall verknüpft, bedeutet das:

In Phase 1 (21. April, 21 Uhr, bis 25. April, 21 Uhr) werden sämtliche Regionalexpress-Züge (RE 90) von Stuttgart nach Backnang und von Backnang nach Stuttgart über Marbach umgeleitet – sie fahren also Waiblingen und Winnenden nicht an.

In Phase 2 (25. April, 21 Uhr, bis 12. Mai, 21 Uhr) fahren die Züge nach Regelfahrplan.

In Phase 3 (12. Mai, 21 Uhr, bis 9. Juni, 5 Uhr) werden wieder sämtliche RE 90 von Stuttgart nach Backnang und von Backnang nach Stuttgart über Marbach umgeleitet.

Weiter heißt es in der Mitteilung: „Go-Ahead bittet um Verständnis für die Bauarbeiten der Deutschen Bahn und die damit verbundenen Unwägbarkeiten.“

Die für die Zeit "vor Ostern" angekündigte Info der DB lässt auf sich warten

Wie in dieser Zeit Ersatzbusse fahren, hat die DB immer noch nicht bekanntgegeben. Die Bahn hat vergangene Woche gegenüber der CDU nur angekündigt: „Vor Ostern“ wolle man die Details verkünden. Kurios: Wer derzeit auf bahn.de eine Karte für die Verbindung Gmünd-Stuttgart Mitte Mai buchen möchte, bekommt immer noch den MEX 13 und den IRE 1 angeboten, als sei die Welt in bester Ordnung.

Ulrich Scheurer berichtet von "aufgebrachter Stimmung" in der S 2

Stinksauer ist derweil Ulrich Scheurer, Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes Plüderhausen und seit Jahr und Tag Berufspendler mit der Bahn. In einer in roter Schrift verfassten Mail an Dr. Dirk Rothenstein, den Chef der S-Bahn Stuttgart, und Dr. Alexander Lahl, Regionaldirektor bei der Region Stuttgart, schreibt Scheurer: Auch am 4. April sei die S2, obwohl sie derzeit nur stündlich fährt, „zum Teil nur mit einem Zweier-Zug statt mit einem Vollzug (Dreier-Zug)“ unterwegs und entsprechend überfüllt gewesen.

„Leider schafft es die S-Bahn erneut nicht, obwohl die aktuelle Situation im Remstal bekannt ist, einen Vollzug auf das Gleis zu setzen. In der S-Bahn herrscht aktuell aufgrund der desaströsen Platzverhältnisse eine aufgebrachte Stimmung.“

Es sei „mittlerweile nicht mehr hinnehmbar, was die S-Bahn-Stuttgart den Fahrgästen täglich auf der Remsbahn zumutet. Die Zeit der Ausreden ist vorbei! Wo bleiben die Entschädigungen für die leidgeplagten Pendler? Wir erwarten Antworten von Ihnen! Der Protest wird täglich größer!“