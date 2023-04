Streckensperrung im Rems-Murr-Kreis: DB will Bahn-Kunden entschädigen

Mit einer einmaligen Entschädigung will sich die Deutsche Bahn (DB) bei Kunden im Rems-Murr-Kreis und der Region Stuttgart entschuldigen. Das geht aus einer aktuellen Pressemitteilung hervor. Hintergrund ist die "kurzfristige Ankündigung von Streckensperrungen", die in der Region seit einer Weile für Unmut sorgt. Die Sperrung wird ab Ende April große Teile des Bahnverkehrs lahmlegen.

„Wir wissen, dass wir den Reisenden einiges abverlangen", sagt Thorsten Krenz, Konzernbevollmächtigter der DB für Baden-Württemberg. Man sei deshalb froh, eine "unbürokratischen Weg" der Entschädigung gefunden zu haben. Aber wie sieht der aus?

Bahn-Kunde ist nicht gleich Bahn-Kunde: Wer bekommt eine Entschädigung?

Die Entschädigung gilt laut Bahn "für alle von den Sperrungen betroffenen Fahrgäste", die zum Stichtag 5. April ein bestimmtes Abo oder Jahresticket haben:

Ein VVS-Abo/Jahresticket

Ein Abo/Jahresticket des Regionalzuverkehrs

Ein betroffenes JugendTicketBW-Abo

Ein betroffenes StudiTicket des VVS und ggf. benachbarter Verkehrsverbünde

DB zahlt Geld zurück: Wie hoch ist die Entschädigung?

Die Deutsche Bahn will den oben genannten Kunden den Betrag in Höhe eines Monatspreises für das Deutschlandticket zahlen. Sprich: Sie sollen 49 Euro zurückerhalten. Eine Ausnahme bilden die Inhaber des JugendTicketBW-ABos oder eines StudiTickets. Diese erhalten 31 Euro Entschädigung.

Die Auszahlung der Bahn: Wie läuft die Entschädigung ab?

Wie kommen Kunden an das Geld? Worum müssen sie sich kümmern? Auch darauf wird in der Pressemitteilung der Deutschen Bahn eingegangen.

"Die verschiedenen Kundencenter schreiben die registrierten Abokunden direkt an, um sie über den weiteren Prozess zur Entschädigung zu informieren und veranlassen unbürokratisch die Auszahlung", so die DB. "Dieser Prozess verläuft automatisch, die Kunden müssen sich dafür nicht an ihr Kundencenter wenden."

Jahresticket bar bezahlt oder StudiTicket-Besitzer: Wie komme ich an mein Geld?

Wer sein Jahresticket bar bezahlt hat oder ein StudiTicket besitzt, hat es etwas schwerer. "In diesem Bereich kann teilweise nicht auf gespeicherte Kundendaten zurückgegriffen werden", schreibt die Bahn. Betroffene sollen sich aber "in Kürze" auf den Internetseiten des jeweiligen Verbunds über das Verfahren informieren können.

Notfall-Fahrplan teilweise enthüllt: Bahn gibt erste Details bekannt

Im Zuge der Pressemitteilung hat die Deutsche Bahn auch Teile des Notfall-Fahrplans für den Zeitraum bis Mitte Mai enthüllt. Hier geht es zur Übersicht.