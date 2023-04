Streckensperrung: Wut muss raus, Protest gegen DB-Pläne nähert sich dem Gipfel

Die Redner-Liste für die große Protest-Demo steht mittlerweile, auch jemand von Fridays for Future wird das Wort ergreifen. Letztlich ist die ganze Region Stuttgart betroffen, aber der Rems-Murr-Kreis ist das Epizentrum des Zorns auf die Streckensperrungspläne der DB. Rems-Murr-Aktivisten spielen auch eine Schlüsselrolle bei der Mobilisierung für die Kundgebung am Freitag, 14. 4., in Stuttgart. Bereits am Tag davor läuft zur Einstimmung in Waiblingen eine Enthüllungs-Doku über das Projekt Stuttgart 21.

Protest, Teil 1: S-21-Dokumentarfilm „Das Trojanische Pferd“ in Waiblingen

„Das Trojanische Pferd“: So ist der anderthalbstündige Dokumentarfilm von Klaus Gietinger über Stuttgart 21 betitelt. Der Streifen läuft am Donnerstag, 13. April, um 19.30 Uhr im Waiblinger Kulturhaus Schwanen.

Dem dortigen Programm-Macher Cornelius Wandersleb liegt dieser Abend auch aus Gründen persönlicher Betroffenheit am Herzen. In der Ankündigungsmail, die er uns zusandte, heißt es: „Nachdem ich gestern dreieinhalb Stunden auf dem Weg zur Arbeit und auf dem Weg zurück nach Schorndorf unterwegs war und heute früh in einer total überfüllten S-Bahn hockte (ich hockte, die meisten standen), in der manchmal vielleicht sogar Panik in der Luft lag, etwa wenn die S-Bahn nicht weiterfahren konnte, weil die Bereiche vor den Türen einfach kaum freizumachen waren“, sei langsam die Gründung einer „Interessengemeinschaft Geschädigter der Rems- Bahn“ fällig. Und viele Projektkritiker prophezeien ja: Mit Stuttgart 21 werde der Nahverkehr nicht besser, sondern eher noch schlechter (Hintergründe dazu hier).

Stuttgart 21, als Immobilienprojekt betrachtet – mit dabei: Gerhard Polt

Gietingers Film schildert die Entstehung des Projekts Stuttgart 21 „als reines Immobilien-, Tunnel- und Bauprojekt, als Zerstörung eines top-funktionierenden Bahnhofs“. Neben der Chronologie des Vorhabens ab 1994 würdigt der abendfüllende Film auch den Widerstand der Stuttgarter Bevölkerung bis zum heutigen Tag.

Aus dem Ankündigungstext: Die „100 Kilometer Tunnel erhöhen den CO2-Ausstoß um mehrere Millionen Tonnen, dienen allerdings hauptsächlich der Zuführung von Passagieren zum vergleichsweise kleinen Stuttgarter Flughafen und entlasten den mit acht Gleisen viel zu kleinen Tunnelbahnhof in keiner Weise. Im Gegenteil, die Verwendung enger, steil ansteigender Tunnels und neuer Doppelstockwagen erhöht das Brandrisiko.“

Besiegelt werde damit „die Zerstörung einer der pünktlichsten Hauptbahnhöfe Deutschlands“; und der Autoverkehr werde „aufgrund des unterirdischen Flaschenhalses zunehmen“.

In dem Film kommen neben „Experten und Widerständlern“ auch die Kabarettisten Georg Schramm und Gerhard Polt zu Wort: sowie „die letzten Freunde des Projekts“.

Protest, Teil 2: Demo am Freitag stark von Rems-Murr-Kräften geprägt

Die Filmvorführung am Donnerstagabend im Waiblinger Kulturhaus Schwanen lässt sich durchaus als kämpferischer Aufgalopp zur Großdemo betrachten, die am Freitag, 14. April, um 18 Uhr am Hauptbahnhof Stuttgart stattfindet. Der Protest dort richtet sich in erster Linie gegen die Streckensperrungspläne der DB ab Mai zwischen Waiblingen und Cannstatt – aber es ist damit zu rechnen, dass es bei der Kundgebung auch geballte Kritik an Stuttgart 21 setzen wird.

Die Veranstaltung ist deutlich geprägt von Engagierten aus dem Rems-Murr-Kreis. Unter anderem wird Udo Rauhut aus Kernen, Ortsvorsitzender des Sozialverbandes VdK, eine Rede halten.

Auch bei der Mobilisierung spielen Rems-Murr-Institutionen eine wichtige Rolle: Den Teilnahme-Aufruf unterzeichnet haben unter anderem die Rems-Murr-Kreistags-Fraktion und der Rems-Murr-Kreisverband der Grünen, der Kernener Bürgermeister Benedikt Paulowitsch, Alexander Bauer (SPD-Ortsverein Schwaikheim), der Schorndorfer Ernst Delle vom Bündnis Rems-Murr für K 21, der Klimaentscheid Schorndorf, Eberhard Kögel (Kernen 21), Reinhard Neudorfer (Linke, Rems-Murr), Dieter Reicherter aus Althütte (Aktionsbündnis gegen S 21), der Waiblinger Klaus Riedel (Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion Rems-Murr) und der Verdi-Ortsverband Rems-Murr.

Hinzu kommen viele andere Gruppen vom DGB über den Verkehrsclub Deutschland (VCD) bis zum Deutschen Bahnkundenverband. Als Redner werden auftreten: