Streckensperrungen der Bahn ab Waiblingen: Protest-Kundgebung am 14. April

„Wir lassen uns nicht abhängen“: Ein Bündnis aus mehreren Gruppen will sich nicht damit abfinden, dass die Bahn die Strecke zwischen Waiblingen und Bad Cannstatt wochenlang komplett und eine Zeit lang zum Teil sperren will. Das Bündnis, dem eine Reihe von Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern aus dem Rems-Murr-Kreis angehören, ruft jetzt zu einer Demonstration auf, um gegen die Pläne der Bahn zu protestieren. Treff für die Protestkundgebung ist einer Mitteilung des Bündnisses zufolge am Freitag, 14. April, 18 Uhr, vor dem Hauptbahnhof in Stuttgart. Wer sich davor einem Radcorso anschließen möchte, finde sich um 16.45 Uhr am Bahnhof Bad Cannstatt ein.

Welche Punkte das Bündnis nicht akzeptieren will

Die Forderung des Bündnisses lautet: „Sofortiger Stopp der Sperrungspläne.“ In der Mitteilung sind eine Reihe von Punkten aufgelistet, die das Bündnis nicht akzeptieren will. „Wir sehen nicht ein“, heißt es dort,

„dass die Arbeiten nicht „unter rollendem Rad“, also ohne Vollsperrung, vorgenommen werden können.

dass die Arbeiten nicht zeitlich gestreckt werden können, so dass zum Beispiel nur Nachtzeiten betroffen sind.

dass das Zugsteuerungssystem ETCS und die digitalen Stellwerke in Rekordzeit installiert werden sollen.

dass ein so großer Zeitdruck aufgebaut wird, nur damit Stuttgart 21 noch im Jahr 2025 eröffnet werden kann, obwohl die Eröffnung auch bisher schon x-mal verschoben wurde und auch jetzt nur teilweise in Betrieb gehen kann.“

Aus dem Rems-Murr-Kreis haben den Aufruf zusammen mit einer Reihe von S-21-Gegnern unterzeichnet: Bündnis 90/Die Grünen, Kreisverband Rems-Murr und Ortsverein Waiblingen-Korb, Ernst Delle vom Bündnis Rems-Murr für K 21, Steffen Eckstein vom DGB Rems-Murr, Wolfgang Helbig vom VdK-Ortsverein Kernen und für den VdK-Kreisverband Waiblingen, Eberhard Kögel für Kernen 21, Verein zur Förderung eines zukunftsfähigen ÖPNV, Reinhard Neudorfer, Linke Rems-Murr, Benedikt Paulowitsch, SPD-Kreisvorsitzender und Bürgermeister in Kernen, Klaus Riedel, SPD- Fraktionsvorsitzender im Kreistag Rems-Murr, und der Verdi-Ortsverband Rems-Murr.

VVS-Fahrgastbeirat: Drastische Maßnahmen für Fahrgäste unzumutbar

Zuvor hatte bereits der Fahrgastbeirat im Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) in einem Schreiben an mehrere Verantwortliche der Region Stuttgart unmissverständlich klargemacht, derart „drastische Maßnahmen, wie sie jetzt sehr kurzfristig angekündigt wurden“, seien für die Fahrgäste „unzumutbar.“ VVS-Fahrgastbeiratssprecher Dr. Wolfgang Staiger zieht einen Vergleich mit dem Straßenverkehr: „Entsprechende Vollsperrungen von Autobahnen rund um Stuttgart über viele Wochen wären undenkbar und es würden alle Hebel in Bewegung gesetzt, um den Verkehr aufrechtzuerhalten. Für den öffentlichen Verkehr scheint dies nicht zu gelten.“

Staiger begrüßt es zwar, dass die Bahn störanfällige Signaltechnik durch ein neues digitales System ersetzt, „das eine höhere Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit verspricht.“ Ferner zeigt der Sprecher in seinem Schreiben Verständnis dafür, dass solch ein Umbau mit Einschränkungen verbunden ist – doch die jetzt sehr kurzfristig angekündigten wochenlangen Vollsperrungen gehen zu weit, findet Staiger. Die Bahn baue seit einiger Zeit kaum mehr „unter rollendem Rad“, sondern sperre Strecken komplett, um Arbeiten schneller und kostengünstiger zu erledigen. „Bei wichtigen Pendlerstrecken wie der Verbindung Waiblingen – Bad Cannstatt oder Herrenberg – Stuttgart-Vaihingen sollte jedoch die Vermeidung eines Verkehrskollapses Vorrang haben, auch wenn sich dadurch möglicherweise die Inbetriebnahme von Stuttgart 21 verzögert“ mahnt Staiger.

Pendelbetrieb zumindest auf einem Gleis

In seinem Schreiben sind eine Reihe von Vorschlägen aufgelistet, mit deren Hilfe sich Vollsperrungen vermeiden ließen: Während der Bauarbeiten könnte aus Sicht des Fahrgastbeirats zumindest auf einem Gleis ein Pendelbetrieb zwischen Waiblingen und Bad Cannstatt aufrechterhalten werden. In den Zeitabschnitten, in denen Teile des Bahnhofs Bad Cannstatt gesperrt sind, „sollte wenigstens ein Betrieb bis zum Haltepunkt Nürnberger Straße mit Anschluss an die U1 ermöglicht werden. Als weitere Alternative schlagen wir auch eine Schnellbuslinie zwischen Waiblingen und der Stadtbahnhaltestelle Esslinger Straße in Fellbach mit Anschluss an eine zusätzliche Verstärkerlinie der Stadtbahn nach Bad Cannstatt vor.“