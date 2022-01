Es riecht nach Joint an vielen Ecken. Gekifft wurde schon immer, und nicht nur junge Leute rauchen Gras. Scheinbar konsumieren Menschen Cannabis aber offener als früher, zumindest drängt sich dieser Eindruck auf – eben weil’s so oft nach Gras riecht an so vielen Ecken.

Ob noch mehr Duftschwaden an noch mehr Orten in die Nase ziehen, sollte Cannabis bald legalisiert sein – wer weiß. „Man muss abwarten, wie es sich auswirkt“, so zurückhaltend äußern sich die beiden Jugendsozialarbeiter