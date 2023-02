Streik am Dienstag (28.2.): Deponien im Rems-Murr-Kreis geschlossen

Für Dienstag, den 28. Februar, hat die Gewerkschaft verdi zum Warnstreik im öffentlichen Dienst aufgerufen. Bestreikt wird auch die Abfallwirtschaft Rems-Murr (AWRM). Was das für Auswirkungen hat:

Wo dringende Müllanlieferungen möglich sind

Konkret betroffen sind laut einer AWRM-Mitteilung vom Montag (27.02.) die Deponien in Kaisersbach, Schorndorf und Winnenden. Sie bleiben allesamt geschlossen.

Dringende Müllanlieferungen sind demnach lediglich am Entsorgungszentrum Backnang-Steinbach möglich. Vor Ort seit aber lediglich eine Notbesetzung. Am Dienstag müsse darüber hinaus mit erheblichen Wartezeiten auf dem Entsorgungszentrum Backnang-Steinbach gerechnet werden.

Zu Wartezeiten kann es laut AWRM auch bei Anfragen an die Mitarbeitenden der AWRM-Verwaltung in Waiblingen kommen. Bedenken, dass Mülltonnen ungeleert stehen bleiben, seien jedoch nicht angebracht. Sämtliche Abfuhren im Kreis werden von Privatfirmen durchgeführt, welche vom Streik nicht betroffen sind. Auch der Wertstoffhof in Waiblingen sowie die Problemmüllsammelstelle in Waiblingen sind wie gewohnt geöffnet.