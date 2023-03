Streik-Ende im Rems-Murr-Kreis? Ab wann S-Bahn und Go-Ahead wieder fahren

Wann endet eigentlich dieser Streik-Montag, 27. März? Um Mitternacht? Oder setzen sich bereits früher wieder S-Bahnen und Go-Ahead-Züge in Bewegung? Zu dieser Frage liegen uns ganz aktuelle Informationen vor. Die Prognose: Ein bisschen was tut sich bereits im Lauf des Montagabends ... Hier unsere Prognosen für die S2 und S3 sowie für MEX 13 (Remsbahn) und RE 90 (Murrbahn).

Die Prognose für die S-Bahn

Am Streik-Montag werde bis Mitternacht keine S-Bahn mehr fahren im Bereich des VVS – das hat uns eine DB-Sprecherin gegen 17.15 Uhr mitgeteilt. Am Dienstag werde aber bereits ab dem frühen Morgen voraussichtlich alles wieder mehr oder weniger fahrplanmäßig laufen. Einschränkung: Es kann durchaus zu Nachwehen kommen, denn erfahrungsgemäß ruckelt es nach einer Betriebsunterbrechung im komplexen System Schiene immer erst mal, wenn der Betrieb wieder Fahrt aufnimmt.

Und natürlich bleibt zu ergänzen: Mit den Fahrtausfällen, zu denen es seit dem 20. März wegen diverser Bauarbeiten kommt, müssen wir weiterhin kalkulieren. Hier ist keine rasche Besserung in Sicht. Im Gegenteil: Ab dem 21. April (wir berichteten) wird es noch schlimmer.

Die Prognose für Go-Ahead

So viel zur S-Bahn – bei den Go-Ahead-Zügen sieht es etwas anders aus: „Die Streikprognosen seitens DB Netz sehen in Baden-Württemberg“ zwar „recht ungünstig aus“, teilt uns eine Pressesprecherin von Go-Ahead mit – aber der eine oder andere Montagszug wird wohl noch anruckeln.

Go-Ahead wird nicht direkt bestreikt, weil das Unternehmen nicht mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), sondern mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) bereits 2021 einen Abschluss ausgehandelt hat. Allerdings ist Go-Ahead in vieler Hinsicht auf die DB angewiesen, die für den Streckenbetrieb die Fahrdienstleiter und Stellwerksmitarbeiter zur Verfügung stellt. Solange die DB-Leute streiken, ist es für Go-Ahead also nicht möglich, einen geordneten Fahrbetrieb anzubieten.

Aber im Lauf des Montags wird doch noch einiges passieren:

Für den MEX 13, der die Verbindung von Stuttgart durchs Remstal nach Gmünd, Aalen und Crailsheim bedient, laute die aktuelle Prognose: Frühestens um 21.30 Uhr werde er wieder fahren können.

Etwas besser sieht es beim RE 90 aus, der die Murrbahnline Stuttgart-Backnang-Crailsheim-Nürnberg befährt: „Um 16.20 Uhr sind wir mit unserer ersten Fahrt auf der RE90-Strecke mit der Zugfahrt 88621 ab Crailsheim gestartet“, erklärt die Go-Ahead-Sprecherin. „Wir versuchen hier so nahe wie möglich in Richtung Nürnberg zu kommen und dort zu wenden.“

Das heißt: Es kann durchaus im Laufe des Montags sowohl auf der Remsbahn- als auch der Murrbahn-Strecke noch der eine oder andere Zug aufkreuzen – allerdings lassen sich Reisen auf dieser Basis natürlich nicht verlässlich planen. Es gilt deshalb: Wer sich Frust ersparen will, sollte sich keinen großen Hoffnungen hingeben.

„Ab Betriebsbeginn des Dienstags“ aber, teilt die Go-Ahead-Sprecherin mit, „soll der Betrieb wieder fahrplangemäß laufen – unter den aktuell gegebenen Bedingungen der verschiedenen Baustellensituationen“; für die Go-Ahead im Übrigen rein gar nichts kann. Denn die Pflege, Wartung und Sanierung der Infrastruktur liegt einzig und allein in der Zuständigkeit der Deutschen Bahn. Auch die Fahrgast-Information der DB war am Streik-Montag mal wieder nicht so prickelnd.