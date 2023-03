Streik-Montag (27.03.): Bahn-Ansage in Waiblingen veräppelt wartende Pendler

Ratlose Gesichter, vereinzelt stille Flüche, geduldiges Warten in der Kälte und dann eine mumaßliche Unverschämtheit. Montagfrüh am Bahnhof in Waiblingen vetrauten einige Pendlerinnen und Pendler trotz angekündigten Komplett-Stillstands der Bahnsteig-Durchsage und Bahnsteig-Anzeigetafel, dass um 7.25 und 7.55 Uhr eine S2 Richtung Stuttgart fahren würde. Schließlich hatte sie ja auch der Schienen-Ersatzverkehr per Bus aus Richtung Schorndorf hergebracht. Doch was dann passierte, glich einer Veräppelung der Fahrgäste.

EVG und Verdi streiken: Leere auf Gleis 5

Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) haben an diesem Montag (27.3.) zum Großstreiktag aufgerufen. Um 7 Uhr auf Gleis 5 Leere. Auf der Bahnsteiganzeige steht zu lesen: "EVG-Streik: Fern- und Regionalverkehr der DB aktuell eingestellt." Auf dem zentralen Display zwischen Bahnhofskiosk und -Bäckerei werden dennoch S2 und S3 in beiden Richtungen angezeigt. Nur bei den Go-Ahead-Regionalbahnen (MEX90 und RE90) 7.27 bis 9.08 Uhr steht: "Fällt aus!" dahinter.

Auf Gleis 6 des Bahnhofs Waiblingen stehen vier Leute geduldig wartend. Dabei ist eigentlich schon für 7.25 Uhr eine S2 Richtung Filderstadt angekündigt gewesen. Die kam aber nicht. Dann in den folgenden 25 Minuten hallen drei gleichlautende Durchsagen über den Bahnsteig: "Die S2 nach Filderstadt um 7.55 Uhr fährt heute auf Gleis 6." Auch die Anzeige auf Bahnsteig 6 kündigt die 7.55 Uhr um S2 an.

Warten auf die S2: "Mein Chef weiß bescheid"

Gegen einen Pfosten auf dem Bahnsteig gelehnt, steht ein 26-jähriger Schreiner-Lehrling aus Urbach. Er zieht die Schultern zusammen und fröstelt leicht. "Mein Chef weiß bescheid, dass ich eventuell zu spät komme. Wir haben das mit dem Streik schon gewusst. Um 7.30 Uhr wäre eigentlich Arbeitsbeginn gewesen." Er hatte sich früher als sonst, gegen 6.10 Uhr, von Zuhause aus aufgemacht. "Der Schienenersatz-Busverkehr von Schorndorf hierher ist gefahren." Nun wartet er auf die S2, um nach Fellbach zur Schreinerei zu kommen.

Ähnlich wie Christian Altrichter (44) aus Schorndorf, der in einem Notariat in Stuttgart arbeitet. "Mein Chef hatte mir letzte Woche angeboten, ich könne an diesem Montag Urlaub nehmen, aber ich sagte ihm, ich will es auf jeden Fall versuchen, zur Arbeit zu kommen. Die nächste S-Bahn die kommt, die nehme ich." Von einer Kollegin wisse er, dass sie extra aufs Auto umgestiegen sei, weil sie erwartete, dass gar nichts geht mit der Bahn. Bis zur S2 um 7.55 Uhr sei ja noch etwas Zeit. "Ich geh jetzt kurz nochmal zum Bäcker rüber."

"Überraschung" am Bahnhof Waiblingen: Kaum zu glauben

Gegen 7.45 Uhr erneut die Durchsage: "Die S2 nach Filderstadt um 7.55 Uhr fährt heute auf Gleis 6." Nunmehr warten nur noch zwei Männer in Handwerker-Klamotten und zwei Frauen auf Gleis 6. Der Urbacher Schreiner-Lehrling will's nicht mehr glauben und telefoniert mit einem Kollegen, der versprochen hat, ihn nun halt mitzunehmen vom Waiblinger Bahnhof. Er müsse ja schließlich nur noch weiter nach Fellbach. Christian Altrichter erscheint erst gar nicht mehr auf dem Bahnsteig.

Um 7.55 Uhr dann die "Überraschung". Die Anzeigetafel springt um. Von der S2 um 7.55-Uhr ist nun nichts mehr zu lesen, stattdessen von einer S2 um 8.25 Uhr. Daran glaubt nun aber wirklich niemand mehr. Die zwei Handwerker schütteln die Kopf und verlassen mit den ebenso genervt dreiblickenden beiden Frauen den Bahnsteig. Akkustisch begleitet von der Durchsage: Streikbedingt werden alle "weiteren Fahrten" eingestellt. Dabei ist nie auch nur ein Zug gefahren – warum also alle "weiteren Fahrten". . . Oder doch?

Bäckerei Sehne: "Nur die Busse fahren regulär"

8 Uhr am Waiblinger Bahnhofskiosk der Bäckerei Sehne. "Also ich bin seit Viertel nach 5 Uhr hier und ich habe seither keinen einzigen Zug hier durchfahren gesehen. Nur die Busse fahren regulär", sagt Verkäuferin Andrea Korpf. Kollegin Elvira Esposito: "Ich glaube ganz früh um 4.15 Uhr ist eine S-bahn nach Backnang gefahren. Aber seither keine mehr."

Verständlich, dass die Leute genervt seien. "Die müssen ja schließlich zur Arbeit", sagt Andrea Korpf. Wobei sie und ihre Kollegin grundsätzlich schon Verständnis haben für den Warnstreik. "Alles ist teurer geworden, aber die Löhne steigen nicht", sagt Elvira Esposito.

Wenige Schritte weiter ist die Zentralanzeige am Waiblinger Bahnhof nun ehrlicher: Bei allen Regionalbahnen von Go-Ahead (8.07 bis 9.37 Uhr) und allen S-Bahnen (8.10 bis 8.50 Uhr) steht dahinter. "Fällt aus!"