Streik-Montag (27.03.) im Rems-Murr-Kreis: Bleibt der Kappelbergtunnel offen?

Wenn in Tunnel-Kontrollzentren, die von der Autobahn GmbH des Bundes betrieben werden, die Beschäftigten streiken, dann müssten Montag (27.3.) auch Autobahn-Tunnel gesperrt werden, warnte die Gewerkschaft Verdi. Zusammen mit der EVG will sie am Warnstreik-Montag bereits den gesamten Bahnverkehr lahmlegen. Und was ist mit den Bundesstraßen-Tunneln wie dem Kappelbergtunnel? Dazu hat das Regierungspräsidium Stuttgart eine klare Antwort unserer Zeitung gegenüber. Und: In Waiblingen könnte man womöglich via Ampel-Schaltungen auf Stau-Umgehungsverkehr von der B14 und B29 reagieren.

Landratsamt Rems-Murr-Kreis geht von Normalbetrieb aus

„Nach Rücksprache mit dem Landratsamt Rems-Murr-Kreis, Betreiber der Tunnel im Rems-Murr-Kreis, droht aufgrund des vorgesehenen Streiks am kommenden Montag keine Schließung eines Straßentunnels, auch nicht des Kappelbergtunnels. Wir gehen von einem Normalbetrieb aus“, sagte Josephine Palatzky, Sprecherin des Regierungspräsidiums Stuttgart, am Freitag (24.3.) Staus auf B14 und B29 sind dennoch wohl wahrscheinlich am Montag. Werden die Pfürtnerampeln in Waiblingen und Korb zum Einsatz kommen, um den Stauumgehungsverkehr zu regulieren?

In Bezug auf die Ampeln an der Hallenbad-Kreuzung und der AOK-Kreuzung sagte Oliver Strauß, Fachbereichsleiter Städtische Infrastruktur in Waiblingen: Es bedürfe einer vorangehenden Berechnung, um eine Änderung der Programme der Ampelanlagen vorzunehmen. „Änderungen können nicht willkürlich auf Verdacht vorgenommen werden. Dies gilt auch für eventuell zu erwartende Verkehrsverhältnisse. Diese können nicht ‘erahnt’ werden.“

Pförtnerampeln in Waiblingen noch nicht in Betrieb

Die Pförtnerampeln an den B-14-Ausfahrten Waiblingen-Mitte (An der Talaue/K 1859 Beinsteiner Straße) und Waiblingen-Nord (K 1911 Winnender Straße/ K 1858 Söhrenbachstraße) zwischen Korb und Waiblingen sind laut Landratsamt noch gar nicht in Betrieb. Die neuen Ampeln sind Teil des Projekts Regionale Mobilitätsplattform (RMP), das vom Verband Region Stuttgart federführend geleitet und von der EU als Pilotprojekt (EFRE) gefördert wird. Eigentlich sollen sie noch im März in den Testbetrieb gehen. Kostenpunkt: rund 185.000 Euro.