Streik-Montag im Rems-Murr-Kreis: Auch mit Regionalbahn-Stillstand zu rechnen

"Ich gehe davon aus, dass der Bahnverkehr am Montag (27.3.) komplett still steht", sagt Horst Windeisen, Geschäftsführer WEG, der Betreibergesellschaft der Wieslauftalbahn. "Die ehrlichste Nachricht an die Leute, die Bahn fahren wollen, muss lauten, bleiben Sie zu Hause, sonst droht nur Verdruss." Das Schulamt des Rems-Murr-Kreises geht auch von einem Stillstand bei den S-Bahnen und bei den Regionalbahnen aus. In einem Infoschreiben an die Schulen vom Freitag (24.3.) heißt es: "Da in der Gewerkschaft EVG nicht nur Lokführer, sondern auch weiteres für den Bahnbetrieb unverzichtbares Personal (z. B. Fahrdienstleiter und Stellwerksmitarbeiter) organisiert ist, ist damit zu rechnen, dass auch der Bahnbetrieb der privaten Unternehmen SWEG Bahn Stuttgart und Go-Ahead Baden-Württemberg betroffen sein wird."

Go-Ahead informiert kurzfristig über Fahrplanapps, Twitter und Website

Schon am Donnerstag hatte Daniela Birnbaum, die Sprecherin von Go-Ahead, dieser Zeitug gesagt: "Die Regionalbahnen von Go-Ahead Baden-Württemberg (GABW) werden zwar voraussichtlich nicht bestreikt. Wir haben Tarifverträge mit der GDL (Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer), nicht mit der EVG. Allerdings ist nicht absehbar, inwieweit auch Fahrdienstleiter der DB-Netz sich am Streik beteiligen." Falls ja, dann sei schnell das ganze Gleis- und Weichenkontrollsystem lahmgelegt, so Birnbaum. "Da können wir dann auch nicht mehr fahren."

In einer Pressemitteilung von Freitagmorgen erneuerte Go-Ahead diese Befürchtungen: "Go-Ahead ist entsprechend geltender Tarifverträge mit der Gewerkschaft GDL nicht direkt von Streikmaßnahmen betroffen. Da aber in der Gewerkschaft EVG nicht nur Lokführer, sondern auch weiteres für den Bahnbetrieb unverzichtbares Personal (z. B. Fahrdienstleiter und Stellwerksmitarbeiter der DB Netz) organisiert ist, ist damit zu rechnen, dass am Montag, 27. März, kein Bahnbetrieb möglich sein wird."

Go-Ahead rät seinen Fahrgästen, "wenn möglich auf Homeoffice auszuweichen, und auf Fahrten mit dem ÖPNV ganz zu verzichten. Sollten dennoch einzelne Zugfahrten möglich sein, wird Go-Ahead dazu kurzfristig über die üblichen Fahrplanapps, über Twitter und über die Website informieren."

Go-Ahead fährt den Betrieb bereits am Sonntagabend (26.03.) herunter

Da laut Aussagen der EVG der Streik am Sonntag um 24 Uhr beginnen soll, werde Go-Ahead bereits am Sonntagabend (26.3.) den Betrieb geordnet herunterfahren müssen und nicht alle Zugfahrten vor Mitternacht planmäßig durchführen können. "Die Fahrgäste werden gebeten, ihre Fahrten am Sonntag so zu planen, dass sie ihre Ziele bereits frühzeitig erreichen."

Für die Württembergische Eisenbahngesellschaft mbH (WEG) wird dies der erste Streik in ihrer langjährigen Geschichte sein, sagt WEG-Geschäftsführer Horst Windeisen. Die WEG besteht seit 1899! Heute ist sie mit Zügen außerdem noch unterwegs auf der Tälesbahn (Nürtingen–Neuffen), der Strohgäubahn (Korntal–Weissach) und der Schönbuchbahn (Böblingen–Dettenhausen).

Privaten Busunternehmen werden am Montag nicht bestreikt

Horst Windeisen ist auch noch Geschäftsführer der Omnibus Ruoff GmbH, die im Rems-Murr-Kreis mehrere Buslinien fährt, und einer der Verhandlungsführer des Württembergischen Omnibusverbandes (WBO) in den Tarifverhandlungen mit Verdi. "Mir wurde aktuell vond er Gewerkschaft erneut versichert, alle privaten Busunternehmen werden am Montag nicht bestreikt. Es werde auch keine Unterstützungs-Arbeitsneiderlegungen geben", so Windeisen. Schließlich herrsche hier Friedenspflicht, der Tarifvertrag mit den Omnibusunternehmen laufe noch bis 30. April.

Ralf Steinmetz von der Fischle Regionalverkehr Stuttgart GmbH & Co. KG, die zum Beispiel die Waiblinger Bus-Linie 201 bedient, bestätigte gegenüber dieser Zeitung Windeisens Aussagen: "Da wir einem anderen Tarifvertrag unterliegen gehen wir davon aus, dass wir nicht von dem aktuellen Streikmaßnahmen betroffen sind." Auch der Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) hatte am Freitagmorgen (24.3.) bekanntgegeben, alle Busse wreden fahren, Bahnfahrern aber geraten aufs Fahrrad umzusteigen.