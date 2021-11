„Zwangsimpfung führt zu einer Fluktuation aus der Pflege. Wir sind schon am Limit“: Wer die Sätze aufgeschrieben, wer all die Mini-Plakate und Grabkerzen vors Welzheimer Rathaus gestellt hat, bleibt unklar. Ein Grundgesetz hatte jemand auf die Stufen gelegt, und eine Person gab schriftlich das „Versprechen“ ab: „Mit dem Tag der Einführung einer Impflicht in Deutschland wird mein Kasack im Spind hängen.“

Uwe Lehar, persönlicher Mitarbeiter des Welzheimer Bürgermeisters Thomas Bernlöhr,