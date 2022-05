Innenminister Thomas Strobl steckt bis zur Halskrause in Schwierigkeiten. Er hat ein Schreiben eines Anwalts an einen Journalisten weitergereicht – weshalb nun die Staatsanwaltschaft Stuttgart gegen den Innenminister ermittelt. Das Anwaltsschreiben hat mit Vorwürfen gegen den Inspekteur der Polizei und damit ranghöchsten Polizeivollzugsbeamten in Baden-Württemberg zu tun: Andreas Renners Dienstverhältnis ruht zurzeit, weil gegen ihn wegen des Verdachts ermittelt wird, er habe eine