Strom sparen: Diese Änderungen lohnen sich wirklich

Alle sollen dringend Strom sparen. Tun sie’s auch?

Die Antwort: Ja. Ein bisschen. Der Stromverbrauch ist neuesten Daten zufolge zumindest leicht zurückgegangen.

Ums Energiesparen ging’s jetzt bei einer Telefonaktion im Zuge der Energiesparwoche, einer gemeinsamen Aktion des Zeitungsverlags Waiblingen, der Stadtwerke Waiblingen und der Kreissparkasse. Am Telefon gaben fachkundig Auskunft: Celina Knabl, Projektingenieurin Erneuerbare Energien bei den Stadtwerken Waiblingen, und Christian Renner, der als Teamleiter bei den Stadtwerken im Bereich technische Dienstleistungen für die Themen Quartierskonzepte und Photovoltaik verantwortlich zeichnet.

Was brennt den Bürgerinnen und Bürgern beim Thema Energiesparen momentan am meisten auf den Nägeln? Christian Renner hat Fragen und Antworten aus der Telefonaktion für uns zusammengefasst:

Lohnt es sich, Halogenlampen und alte Glühbirnen gegen LED-Lampen auszutauschen?

Definitiv. LED-Lampen können bis zu 90 Prozent weniger Energie verbrauchen als alte Halogenlampen oder Glühbirnen.

Kann man nennenswert Strom sparen, wenn man den Router immer wieder aussteckt?

Es spart zwar Strom, wenn der Router ausgesteckt bleibt. Natürlich stellt sich aber die Frage, wie oft und wie lange man auf Internet und Telefon verzichten kann oder will.

Was ist der Unterschied zwischen Luft-Wärmepumpen und Sole-Wärmepumpen?

Luft-Wärmepumpen nutzen die Wärmeenergie aus der Umgebungsluft. Sole-Wärmepumpen nutzen die Umweltenergie des Bodens. Luft-Wärmepumpen sind günstiger, weniger effizient, aber deutlich einfacher in der Installation. Sole-Wärmepumpen sind durch die konstante Temperatur des Bodens effizienter, kosten wesentlich mehr und erfordern Genehmigungen.

Macht es Sinn, den Strom aus Photovoltaikanlagen für Nachtspeicherheizungen zu verwenden?

Nachtspeicherheizungen werden mit einer Tag-/Nachtstrom-Regelung betrieben. Dabei wird der günstigere Nachtstrom für die Nachtspeicherheizung vorgesehen. Sofern der Solarstrom der Photovoltaik-(PV)-Anlage für die Heizung genutzt werden soll, muss die Steuerung der Heizung so umgebaut werden, dass auch tagsüber die Heizung mit Strom versorgt wird. Das Problem: An kalten Tagen mit wenig PV-Ertrag muss für mehr Geld der Strom aus dem öffentlichen Netz bezogen werden.

Kann eine PV-Balkonanlage neben einer PV-Anlage auf dem Dach genutzt werden?

Ja.

Sollte es zu einem Stromausfall/Blackout kommen: Kann ein Notstromgenerator den Wechselrichter wieder anwerfen, so dass die PV-Anlage weiterhin Strom liefern kann?

Dazu gibt es keine pauschale Antwort; es hängt von der verwendeten Technik ab. Das Hochfahren der Anlage mit Notstromgenerator ist nur mit besonderen netztechnischen Auflagen und geeignetem Wechselrichter möglich. Grundsätzlich ist eine PV-Anlage ohne Stromspeicher bei einem Blackout über den Netz- und Anlagenschutz vom Netz getrennt. Unter folgenden Bedingungen könnte mindestens ein Inselbetrieb für einzelne Stromkreise möglich sein:

Eine Notstromversorgung ist unterbrechungsfrei, das heißt, hier muss ein Notstromaggregat innerhalb von Millisekunden zuschalten und dann das Kundennetz übernehmen und die Anlage vom Netz schalten. Das erfordert eine umfangreiche Steuerung sowie Umschaltungseinrichtungen. Der vorhandene Wechselrichter muss hierfür geeignet sein, um über das Notstromaggregat gestartet zu werden, da die Netzspannungen und Frequenzen nicht gleichmäßig wie das öffentliche Netz sind.

Eine einfachere Variante ist die Ersatzversorgung. Dabei muss die PV-Anlage an einen Stromspeicher gekoppelt sein. Mit dem Speicher kann die PV-Anlage so aufgebaut werden, dass diese immer auf den Speicher wirkt und bei einem Stromausfall der Anschluss zum Netz getrennt wird und die Anlage den Speicher weiterhin versorgen kann. Über den Speicher könnten dann, solange er Power hat beziehungsweise die Sonne scheint, elektrische Geräte im Inselbetrieb versorgt werden.

Zurück zur Ausgangsfrage: Wie hat sich eigentlich der Stromverbrauch in Deutschland entwickelt; fruchten die zahlreichen Sparappelle?

Eine Vielzahl von Daten liefert das Strommarktdatenportal „Smard“ der Bundesnetzagentur. Demnach lag der Stromverbrauch in Deutschland im dritten Quartal 2022 bei 118,9 Terrawattstunden, das waren 0,5 Prozent weniger als im dritten Quartal des Vorjahres. Einen bedeutenderen Rückgang verzeichnete die Bundesnetzagentur im zweiten Quartal dieses Jahres: In der Zeit von April bis einschließlich Juni 2022 verbrauchten die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland 3,7 Prozent weniger Strom als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.

Ein Rückblick in die jüngere Vergangenheit: Im Jahr 2021 hatte der Stromverbrauch noch fast vier Prozent über dem Vorjahreswert gelegen.

Der Anteil Erneuerbarer an der Gesamterzeugung stieg den Angaben zufolge im dritten Quartal des laufenden Jahres von 42,8 Prozent im Vorjahresquartal auf jetzt 43,9 Prozent.

Im dritten Quartal 2022 verzeichnete die Bundesnetzagentur ferner „Höchstwerte bei der Erzeugung durch Photovoltaik“. Im Juli und August sei jeweils so viel Strom von PV-Anlagen eingespeist worden wie in keinem dieser Monate zuvor. Mit rund 7900 Gigawattstunden (GWh) im Juli sei sogar der letzte Höchstwert vom Juni dieses Jahres noch einmal überschritten worden: Mit rund 7734 GWh hatte es bis dato die höchste Einspeisung innerhalb eines Monats seit mindestens 2015 gegeben, heißt es weiter im Strommarktdatenportal. Insgesamt lag die Einspeisung durch PV-Anlagen im dritten Quartal gut 22 Prozent über der des Vergleichszeitraums. PV-Anlagen trugen mehr als 16 Prozent zur gesamten Stromerzeugung bei.