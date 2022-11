Stromausfall, Blackout: Beate Wichtler (DRK) gibt alltägliche Vorsorge-Tipps

Wie wahrscheinlich ist ein längerer Stromausfall, gar ein „Blackout“, der mehrere Tage lang andauert in Deutschland? „Sehr unwahrscheinlich“, sagt Beate Wichtler, Kursleiterin für die Notfallvorsorge beim DRK Rems-Murr. „Ein realistisches Szenario ist der Stromausfall für ein, zwei Stunden.“ Dennoch sei es für jeden Privathaushalt empfehlenswert, Vorsorge zu treffen.

Städte und Gemeinden im Rems-Murr-Kreis entwickeln momentan Notfallpläne für längere Stromausfälle, diskutieren über die Anschaffung von Notstromaggregaten und Netzersatzanlagen (wir berichteten).

Auslöser für die Notfallpläne sind wohl zum einen der Ukrainekrieg und die Angst vor Sabotageakten gegen die kritische Infrastruktur. Zum Zweiten die auch mit der Ahrtalflut bewusster gewordene Gefahr von Naturkatastrophen und extremen Wetterphänomenen. Zum Dritten Ereignisse wie der zehnstündige Stromausfall im Juli dieses Jahres in Baden-Baden, von dem rund 10.000 Menschen betroffen waren und für den ein technischer Defekt an einem 20.000-Volt-Kabel zwei Meter unter der Erde ursächlich gewesen ist.

Nicht zuletzt hat das Bundeswirtschaftsministerium unter Robert Habeck (Grüne) jüngst die Stromübertragungsnetzbetreiber 50Hertz, Amprion, TenneT und TransnetBW mit zwei „Stresstests“ beauftragt, um zu analysieren, ob im Winter 2022/2023 Stromausfälle drohen könnten – dies vor dem Hintergrund der durch den Ukraine-Krieg bedingten Energiekrise. Das wichtigste Ergebnis: Ein großflächiger Blackout über mehrere Tage sei in Deutschland kaum zu erwarten, weil die Stromnetze in Europa verwoben sind und Spannungsschwankungen ausgeglichen werden könnten. „Im sehr kritischen Szenario (++) und dem Extremszenario (+++) treten solche Situationen für sehr kurze Zeiträume, das heißt, einige wenige Stunden im Jahr, auch in Deutschland auf“, teilte das Ministerium mit.

„Aber auch von mehrstündigen Stromausfällen wären viele völlig überfordert, auch weil sie sich vorher keine Gedanken gemacht haben“, sagt DRK-Ausbildungsbeauftragte Beate Wichtler. „Wir sind alle sehr abhängig von strombetriebener Technik.“ Sich auf Stromausfälle vorzubereiten, habe nichts mit Panikmache zu tun, sondern sei empfehlenswerte Notfallvorsorge.

Acht Tipps: Für längeren Stromausfall vorsorgen

Erstens: Wasser

Ganz an erster Stelle steht das Thema Wasser. Einerseits für Hygiene, andererseits zum Trinken, so Beate Wichtler. „Einen ausreichenden Trinkwasser-Vorrat sollte wirklich jeder zu Hause haben. Hier empfiehlt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) mindestens 20 Liter pro Person.“

Zusätzlich gebe es die Empfehlung, wenn sich ein Stromausfall einstellt, der länger zu dauern scheint, Leitungswasser in Behältnisse wie Töpfe, Schüsseln und Eimer abzufüllen und die Badewanne und die Waschbecken volllaufen zu lassen: um Wasser zum Waschen, Reinigen und, wenn es ein sauberes Behältnis ist, zum Kochen zu haben. „Die meisten Wasserpumpensysteme haben noch eine gewisse Reststromversorgung und fallen dann aber nach ein, zwei Tagen spätestens auch aus“, sagt Wichtler. Wasser aus der Regentonne sei fürs Spülen von Fäkalien in der Toilette geeignet.

Zweitens: Wärme

Wenn bei frostigen Außentemperaturen keine Heizung funktioniert, weil die Steuerung ohne Strom nicht mehr läuft: „Sich frühzeitig vielschichtig anziehen oder sich eine Decke überwerfen, um sich gegen das Auskühlen zu schützen.“ Wenn es längere Zeit sehr kalt ist: „Alle Haushaltsangehörigen sollten sich in einem Raum aufhalten und nicht versuchen die gesamte Wohnung warmzuhalten.“

Mobile Heizstrahler oder Campingheizgeräte mit Gasbetrieb: „Da muss man sehr darauf achten, dass entstehende Rauchgase lebensgefährlich werden können. Auch beim Betreiben eines Kohleofens in Innenräumen: Nie die Abgase unterschätzen!“

Drittens: Licht sowie Energie für Kommunikation

Man könne ganz klassisch Kerzen, Feuerzeuge, Taschenlampen und Batterien bevorraten. „Wichtig ist, dass man diese Dinge an einem festen Ort aufbewahrt, dass jeder im Haushalt weiß, wo sie auch im Dunkeln zu finden sind.“ Kerzen wegen der Brandgefahr am besten in nicht brennbare, oben offene Glasbehälter stellen.

„Ich persönlich bin ein Fan mechanischer und modernerer Alternativen“, sagt Beate Wichtler. „Zum Beispiel Kurbel-Lampen. Da gibt es tolle Multifunktions-Kurbel-Handgeräte – integriert sind Taschenlampe, Radio und USB-Anschluss.“ Ein faltbares Solarpaneel mit USB sei auch eine gute Sache. „Da können Sie das Handy aufladen. Die meisten haben die Taschenlampenfunktion. Und auch Kommunikation ist ja in Notfällen sehr wichtig. Die NINA-Warn-App empfehlen wir. Die funktioniert auch noch eine Zeitlang nach einem Stromausfall.“

Wie lange das Mobilfunknetz funktioniert, hängt vom Betreiber ab, sagt Beate Wichtler. Alle Expertinnen und Experten warnten davor, im Falle eines Stromausfalls oder kurz nach Wiederhochfahren der Stromversorgung die Handynetze mit unnötigen Anrufen, SMS oder App-Nachrichten zu überlasten. Sobald Internet und Mobilfunknetze nicht mehr funktionieren, informieren die Behörden durch öffentliche Durchsagen und über Radio.

Notstromaggregate seien für die wenigsten praktikabel und umsetzbar. „Kleinere mobile Geräte laufen mit Gas, Benzin oder Diesel. Da kommt dann die Frage der Lagerung des Kraftstoffs und die der giftigen Ausdünstungen. Einen Kühlschrank oder einen Heizstrahler betreiben, dafür produzieren die meisten kleineren mobilen Aggregate nicht genügend Watt. Handy-Aufladen geht aber. Mit stationären größeren Aggregaten ginge das alles, aber die sind teuer, da sollte man sich auch vom Elektrofachbetrieb beraten lassen, wenn man so was will und sich leisten kann. Für Normalverdiener-Haushalte nicht darstellbar.“

Viertens: Lebensmittel-Vorräte

„Ich persönlich kann auch sehr gut ein paar Tage nur kalte Speisen zu mir nehmen.“ Dementsprechend kann die Vorratshaltung sein: Knäckebrot, Dosenbrot, Aufstriche sowie Konserven (Suppen, Fleisch, Fisch, Gemüse etc.), Wurst im Glas, Trockenfrüchte, Öle und, und, und – eben Lebensmittel, die lange haltbar sind, nicht gekühlt werden müssen und die kalt genießbar sind. „Zur Not kann man auch Ravioli in der Dose kalt essen.“ Wer Kleinstkinder hat, die Milch und Brei brauchen, die unbedingt aufgewärmt sein sollten, der müsse natürlich mit stromlosen Kochmöglichkeiten vorsorgen: Campingkocher, Gasgrill und dergleichen. „Ebenso Menschen, die Reis und Nudeln bevorraten oder die nicht auf warme Mahlzeiten und Getränke verzichten wollen.“ Am besten draußen kochen, appelliert Beate Wichtler: „Offenes Feuer in geschlossenen Räumen birgt große Risiken.“

Also Propangas-Flaschen horten? „Viele Baumärkte geben schon länger nur noch im Tausch gegen leere Gasflaschen volle aus“, sagt Beate Wichtler. „Man braucht nicht mehrere Flaschen Propangas zu horten. Wie gesagt, ein Stromausfall für mehr als zwei Tage ist unrealistisch.“

Die Empfehlung des BBK unabhängig vom Szenario Blackout: Für 14 Tage Lebensmittel zu Hause bevorraten. „Man sollte ein-, zweimal im Jahr diese Vorräte nach und nach aufzehren und schrittweise durch neue ersetzen, wegen der Haltbarkeit.“ Eine vernünftige Vorratshaltung sei von kritikwürdigen Hamsterkäufen zu unterscheiden.

Fünftens: Verwendung verderblicher Lebensmittel

„Das könnte bei Stromausfällen, die länger als ein paar Stunden andauern, für Privathaushalte ein Thema sein“, sagt Beate Wichtler. „Wenn die Tiefkühltruhe oder der Kühlschrank für zwölf Stunden ausfällt, hängt es davon ab, wie leistungsfähig diese sind, bis zu einer gewissen Zeitdauer können die ja puffern. Wir empfehlen, schnell verderbliche Lebensmittel zuerst zu essen, unabhängig von Geschmacksvorlieben. Den Rest kühl lagern, im Keller und im Winter draußen (nachts aber wieder reinholen).“

Sechstens: Bargeld zu Hause haben

Bei einem längeren Stromausfall funktioniert weder der Bankautomat noch das EC-Karten-Kassengerät im Supermarkt.

Notfall-Vorsorge-Kurse

Siebtens: Große Geräte vom Stromnetz entkoppeln

„Fernseher, Kühlschrank etc. könnten bei Stromnetzschwankungen Schaden nehmen, zudem sollte man sie vom Stromnetz abkoppeln, also richtig ausschalten, Stecker ziehen, weil beim unkontrollierten Wiederhochfahren nach einem Stromausfall, erhöhte Kurzschluss- und Brandgefahren bestehen“, sagt Beate Wichtler.

Achtens: Mit den Nachbarn gut auskommen

„Gerade in Notlagen wird es darauf ankommen, dass wir uns mit unseren direktem Umfeld, unseren Nachbarn, gut verstehen oder zumindest auskommen. Menschliche Netzwerke sind der beste Schutz in Notlagen“, sagt Beate Wichtler.