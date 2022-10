Stromspar-Checks: 1000 einkommensschwachen Haushalten beim Energiesparen geholfen

Die Caritas hat am Donnerstag (7.10.) den 1000. Stromspar-Check in einem einkommensschwachen Haushalt seit Beginn des Projekts im Rems-Murr-Kreis im Jahr 2013 gefeiert. Angesichts der jetzigen Energiekrise sehe man, dass das Projekt nicht nur in die Zeit passt, sondern dass man im Rems-Murr-Kreis damit schon seit längerem Pionierhaftes leiste, sagte Landrat Dr. Richard Sigel bei einem kleinen Festakt in der Waiblinger Talstraße. Bald stehe eine erneute Auflage des Klimaschutz-Handlungsprogramms des Rems-Murr-Kreises an. Das Geld, das aus dem Kreishaushalt jedes Jahr zur Förderung des Projektes aufgewendet werde (rund 100.000 Euro), sei mehr als gut investiert, so Sigel – der auch künftig seine volle Unterstützung versicherte.

Hendrik Rook, Caritas-Regionalleiter Ludwigsburg-Waiblingen-Enz, wies auf die konstruktiven Mehrfachfunktionen der Stromspar-Checks hin. Durch die Stromspar-Checks werde durchschnittlich pro Haushalt der Energieverbrauch um 20 Prozent gesenkt und jährlich 25 Kilogramm CO2 eingespart. Energiekosten würden natürlich auch eingespart. Und: Die Beraterinnen und Berater der Stromspar-Checks seien ehemalige Leistungsempfänger des Jobcenters und seien so zu einer äußerst sinnvollen und qualifizierten Beschäftigung gekommen.

Die finanzielle Unterstützung durch den Kreis und die Kooperation der Energieagentur Rems-Murr in dem Projekt seien natürlich ein Segen, so Rook. „Wir investieren damit eindeutig in die Zukunft.“

Die Energieagentur berät das Projekt fachlich und engagiert sich in der Qualitätsprüfung der Checks. „Denn die Haushalte und Kunden sind verschieden und das Energiethema ist leider nicht jedem bewusst oder wichtig“, so Florentina Mimler von der Energieagentur Rems-Murr. „Mit Stolz kann ich dabei sagen, dass wir immer eine gute Lösung für den beratenen Haushalt gefunden haben.“

Auf der Corona-Durststrecke („Checks konnten in den Haushalten nicht stattfinden oder nur eingeschränkt per Telefon“) seien durch Video-Meetings das Fachwissen und die Motivation im Team jedoch nicht verloren gegangen. „Im Jahr 2022 hat sich die Anzahl der Checks durch die drastische Energiekonjunktur rapide erhöht“, sagt Florentina Mimler. Das Stromspar-Check-Team sei nun wieder mehr gefordert. „Eine neue Chance für das Team und das Projekt.“

Zwischen 1. Januar und 30. September 2022 wurden 87 einkommensschwache Haushalte gecheckt und beraten. Mehr als 922 energiesparende Artikel im Wert von knapp 4000 Euro wurden ausgegeben und installiert.

Welche Artikel, war später an einem Stand des kleinen „Marktes der Möglichkeiten“, der am Caritas-Zentrum in der Talstraße aufgebaut worden war, zu sehen: Energiesparlampen, Schalter-Steckerleisten für alle Elektrogeräte, ein Thermostopp oder eine Zeitschaltuhr in Steckdosenformat für den Wasserboiler, ein TV-Butler mit Infrarotfunktion für den Fernseher: Das sind solche „Soforthilfen“, die die Spezialisten des Teams der Stromspar-Checks in den Haushalten verteilen, erläuterte Teammitglied Viktor Kolm: „Besonders für ältere Menschen sind die Schalter-Steckerleisten zu tief unten, da ist der TV-Butler eine super Sache. Er bekommt das Infrarotsignal der Fernbedienung beim Ausschalten mit und kappt dann den Fernseher komplett vom Stromnetz.“ Die Senderprogrammierung oder Ähnliches gehe dadurch nicht verloren, betonte Kolm. Auch Wasserspareinsätze (Strahlregler) für Wasserhähne und Wassersparduschköpfe helfen schnell beim Sparen. „Da kommt dann einfach weniger Wasser raus“, so Kolm.

Haushalte mit geringem Einkommen erhalten neben den jeweils notwendigen Soforthilfen aber auch eine umfassende Beratung zum energieeffizienteren Verhalten im Alltag. „Wir sind überzeugt, dass es in Zukunft wichtiger denn je sein wird, die Bevölkerung von einfachen bis hin zu technisch anspruchsvollen Energiesparmaßnahmen zu beraten“, sagt Florentina Mimler. „Hier hat das Stromspar-Check-Team eine Türöffnerfunktion.“