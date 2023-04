Stuttgart 21 und die Folgen: Rollt am 14. Dezember 2025 der erste Zug?

Sollten die Bauarbeiten am Bahnhof Bad Cannstatt nicht wie geplant laufen – soll S 21 trotzdem pünktlich in Betrieb gehen. Zumindest versicherten das kundige Menschen während eines Medienrundgangs auf der S-21-Baustelle. Pünktlich, das bedeutet: Am 14. Dezember 2025 soll der erste Zug durch den neuen Bahnhof in Stuttgart rollen. Bis dahin und noch weit über dieses Datum hinaus müssen Pendlerinnen und Pendler sich in Geduld üben. Zunächst fahren jetzt vom 12. Mai bis zum 29. Juli kein Zug und keine S-Bahn zwischen Waiblingen und Bad Cannstatt.

Alles nur wegen S 21, mag der eine oder die andere fluchen. Es steckt aber mehr dahinter: Die deutschlandweite Digitalisierung des Bahnverkehrs soll in Stuttgart ihren Anfang nehmen.

Von der Architektur beseelt und begeistert

Zunächst ein Rückblick aufs Osterwochenende: Zigtausende drängelten sich während der Tage der offenen Baustelle auf dem S-21-Gelände. In zwei Jahren, acht Monaten und drei Tagen soll dort der erste Zug starten. Das wird klappen, versichert Bernhard Bauer, der Vorsitzende des Vereins Bahnprojekt Stuttgart-Ulm. Seine Augen leuchten, die Augen des Pressesprechers leuchten, und die Augen vieler, die an den Infotafeln die Details erklären, leuchten auch: Mensch, Leute, das sagt so keine(r), aber so klingt es durch: Nun hört doch mal endlich auf zu motzen und schaut euch dieses gigantische, herausragende, beispielgebende, vorbildhafte Bauwerk an. Euch wird ein Bahnhof vor die Nase gesetzt, der seinesgleichen sucht – und was macht ihr? Ihr motzt.

Zugegeben: Man kann sich, wenn man von der Baugrube aus hinaufblickt zu den Öffnungen für die Lichtaugen, wenn man die Kelchstützen in ihrer ganzen monumentalen, kantenfreien Eindrücklichkeit von Nahem sieht, dem Zauber kaum entziehen. In wenigen Wochen werden sie die letzte Kelchstütze gießen. Dann sind’s 28. Sie alle zusammen tragen und formen diesen Bahnhof, der, obgleich viel weiter unten ansässig als der jetzige, von Sonnenlicht durchflutet sein wird. Sofern sie scheint.

Wie gelangt die Pendlerschaft während der Vollsperrung nach Stuttgart?

Pendlerinnen und Pendlern aus dem Rems-Murr-Kreis dürfte dieser Tage reichlich wurscht sein, ob sich irgendwann mal Sonnenlicht glitzernd bricht auf den neuen S-21-Gleisen. Zigtausende von ihnen müssen nämlich jeden Tag nach Stuttgart, und wie das gelingen soll, wenn elf Wochen lang kein einziger Zug fährt zwischen Waiblingen und Bad Cannstatt – das fragt sich zu Recht jede und jeder, die oder der nicht aufs Auto zurückgreifen kann oder nicht zwei bis drei Stunden im Stau feststecken will.

Stuttgart-21-Chef Olaf Drescher kündigte am Rande des Medienrundgangs auf der Baustelle an, man brauche während der Vollsperrungswochen voraussichtlich nur 20 Minuten länger als sonst, um nach Stuttgart zu gelangen. Die Bahn hat offenbar in ganz Deutschland um Busse gebettelt, und nun stehen 80 Fahrzeuge zur Verfügung. Sie sollen in einem Rundumverkehr und auf eigens für sie eingerichteten Spuren, so Drescher, einen Schienenersatzverkehr bieten können, ohne selbst die ganze Zeit in Blechlawinen festzustecken

Die Riesenbaustelle in Bad Cannstatt, die elf Wochen Vollsperrung mit sich bringt, hat unterdessen mit dem digitalen Knoten zu tun. Olaf Drescher kann haarklein erklären, wo welche Kabel hin müssen, damit dieser Knoten später tut, was er tun soll. Es handelt sich um ein Pilotprojekt, das heißt, das ist der erste Knoten seiner Art – weltweit, wie Drescher betont.

Ob das alles wirklich funktionieren wird, das sieht man dann in ein paar Jahren, aber der Plan hinter allem ist dieser: Sofern Computer und nicht irgendwelche baufälligen Signaltäfelchen den gesamten Zugverkehr steuern, kann man viel mehr Züge fahren lassen, ohne dass es dafür neue Gleise bräuchte.

Leuchtende Zukunft des Nahverkehrs? Wann denn?

Solcherlei in die Zukunft gerichtete Schwärmerei können sehr viele schon lange nicht mehr hören. Dr. Wolfgang Staiger, Sprecher des Fahrgastbeirats im VVS, beklagt, seit Jahren werde den Fahrgästen „eine leuchtende Zukunft des Nahverkehrs versprochen, für die aber vorübergehend Verschlechterungen hinzunehmen seien“. Hiobsbotschaften wie Streckensperrungen würden erst kurzfristig bekanntgegeben, „um keine Diskussionen über eventuelle Alternativen aufkommen zu lassen. Diese Art der Kommunikation zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte des Projekts Stuttgart 21“, so Staiger.

In Cannstatt entsteht nun ein digitales Stellwerk. Ferner ist alles vorzubereiten, damit das Zusammenspiel mit ETCS gelingt, das ist das European Train Control System. Es soll checken, wann welche Züge auf welcher Strecke fahren können, wann sie stoppen müssen, weil es weiter vorne nicht weitergeht – und so weiter und so fort.

Dass dafür „umfangreiche Kabeltiefbauarbeiten“ nötig sind, kann man sich grob auch dann vorstellen, wenn man kein(e) Eisenbahningenieur/-in ist. Es sind trotzdem sehr viele Leute aus allen Wolken gefallen, als kurz vor Ostern plötzlich durchsickerte: Die Vollsperrung dauert gar nicht „nur“ bis 9. Juni. Sie dauert bis 29. Juli.

Der S-Bahn-Verkehr wird noch jahrelang beeinträchtigt bleiben. Es sind eine Menge Schritte nötig, bis die digitale Steuerung vollumfänglich implementiert ist. Das dauert noch sehr, sehr lange. Die erste Stufe der Inbetriebnahme ist für April 2024 geplant: Dann beginnen in Bad Cannstatt ETCS-Testfahrten.

Es ist alles für einen guten Zweck, versucht Olaf Drescher, gut Wetter zu machen. Warum die Bahn noch immer nicht offen kommuniziert, wie lang die Vollsperrung wirklich dauert, und wann sie endlich mit ihrem Ersatzverkehrskonzept um die Ecke kommt – weiß nicht mal Drescher.

Ob am 14. Dezember 2025 die Sonne scheint, wer weiß?

Vielleicht wird doch noch alles gut. Hoffentlich scheint am 14. Dezember 2025 die Sonne. Dann wird das Licht durch die gen Himmel offenen Augen der Kelchstützen in die nagelneue Bahnsteighalle fallen. Alle werden klatschen, und niemand denkt mehr an die nervige Vollsperrung damals im Frühsommer 2023.

Kann sein, es kommt auch ganz, ganz anders. Man wird sehen. Noch bleiben 978 Tage Zeit.