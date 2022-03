Der Krieg in der Ukraine macht sich auch bei den Spritpreisen im Rems-Murr-Kreis bemerkbar. Wer am Mittwochmorgen (02.03.) eine Tankstelle aufsuchte, musste teilweise über zwei Euro pro Liter für Benzin (super) zahlen. Mit weiteren Steigerungen ist zu rechnen.

Am Mittwochvormittag war im Bereich rund um Waiblingen der Super-Sprit mit 1.88 Euro (gerundet) bei der freien Tankstelle in Schaikheim am billigsten. Den höchsten Preis haben wir in Weinstadt ermittelt, mit 1.99