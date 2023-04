Tödliche Unfälle mit E-Bikes im Rems-Murr-Kreis: Senioren besonders gefährdet

Über die Gurtpflicht regt sich kaum noch jemand auf. Eine Helmpflicht für E-Bike-Fahrerinnen und -Fahrer könnte ebenfalls Leben retten, doch scheint sie politisch nicht gewollt zu sein. Oder es hat niemand so recht Lust, sich dafür mit aller Kraft ins Zeug zu legen. Doch ist im vergangenen Jahr etwas passiert, das es nie zuvor gab und das sich vermutlich noch vor wenigen Jahren niemand hätte vorstellen können: Bei Unfällen mit batteriebetriebenen Fahrrädern sind 2022 im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums (PP) Aalen genauso viele Menschen gestorben wie bei Motorradunfällen. Sechs Menschen sind in den Landkreisen Rems-Murr, Ostalb und Schwäbisch Hall bei Unfällen mit Zweirädern ums Leben gekommen. In drei Fällen waren Motorradfahrer beteiligt – und in ebenfalls drei Fällen Pedelecfahrer/-innen.

Polizeivizepräsident Wolfgang Reubold stellte kürzlich vor der Presse in Aalen die Unfallstatistik fürs Jahr 2022 vor – und legte besonderes Augenmerk auf die Zahl der Unfälle mit Elektrofahrrädern: Im Zuständigkeitsbereich des PP Aalen ist deren Zahl 2022 um 44 Prozent auf 320 gestiegen. Nur etwas mehr als die Hälfte aller Personen, die an Unfällen mit sowohl batterie- als auch muskelkraftbetriebenen Fahrrädern beteiligt waren, hatten einen Helm getragen.

Elektrofahrräder beliebt wie eh und je

Auch im Rems-Murr-Kreis hat die Zahl der Unfälle, an welchen E-Bikes beteiligt waren, zugenommen. Das verwundert nicht, zumal diese Räder während der Pandemiejahre einen Beliebtheitsschub erfahren haben. So gut wie jeder und jede, egal welchen Alters, möchte offenbar lieber elektrisch unterstützt in die Pedale treten.

Seniorinnen und Senioren sind mit Blick auf die Unfallzahlen überdurchschnittlich häufig betroffen: Fast ein Drittel aller E-Bike- und Pedelec-Nutzer/-innen, die 2022 bei einem Unfall im Gebiet des PP Aalen verletzt worden sind, waren 65 Jahre oder älter. Im Rems-Murr-Kreis hat die Polizei im vergangenen Jahr 147 Pedelec-Unfälle registriert, 59 mehr als im Jahr davor. 34 Menschen erlitten schwere Verletzungen. 101 Personen kamen mit leichten Verletzungen davon. Bei nur acht von 147 Pedelec-Unfällen blieben die Fahrer/-innen unverletzt.

Hauptursache ist und bleibt die Raserei

Jedes Jahr listet die Polizei in ihrer Statistik auf, welche Ursachen zu Unfällen geführt haben – mit immer ähnlichen Ergebnissen. Raserei oder, vornehmer ausgedrückt, nicht angepasste Geschwindigkeit war und ist die Ursache Nummer eins bei tödlichen Verkehrsunfällen. Etwa ein Fünftel der tödlichen Unfälle geht auf Vorfahrtsverstöße zurück. Gut zehn Prozent sind der Statistik zufolge wegen zu geringen Abstands passiert. Fünf von 19 tödlichen Unfällen im Gebiet des PP Aalen sind geschehen, weil jemand abgelenkt war, also etwa aufs Handy statt auf die Straße geschaut hat. Bei Pedelecunfällen war die Hauptunfallursache, bezogen aufs gesamte PP Aalen, ebenfalls Geschwindigkeit mit 29 Prozent, gefolgt von „Verkehrstüchtigkeit“ mit zwölf Prozent und „Vorfahrt“ mit acht Prozent.

Im Rems-Murr-Kreis ist die Zahl der Verkehrstoten wieder angestiegen: Sieben Menschen sind 2022 bei Unfällen gestorben, vier mehr als im Jahr davor. Von den sieben Verstorbenen waren vier 65 Jahre und älter.

Von „deutlichen Zuwachsraten“ berichtet die Polizei mit Blick auf Unfälle, an welchen Seniorinnen und Senioren beteiligt waren. Im Rems-Murr-Kreis wurden im vergangenen Jahr 1050 Unfälle gezählt, in welche ältere Menschen verwickelt waren. Das sind rund 17 Prozent mehr als 2021. In fast zwei Dritteln aller Fälle hatten die Senior/-innen den Unfall selbst verursacht.

Bei den jungen Erwachsenen liegt diese Quote etwas niedriger: 55 Prozent der Unfälle, an welchen junge Erwachsene beteiligt waren, waren von den jungen Leuten selbst verursacht worden, heißt es im Jahresbericht der Polizei weiter. 798 Unfälle mit jungen Erwachsenen hat die Polizei im vergangenen Jahr im Rems-Murr-Kreis registriert, 14 weniger als im Jahr davor.