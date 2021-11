Ein 17-Jähriger steht im Verdacht, im Juni einen Mann getötet zu haben. Die Leiche des 48-Jährigen wurde am Morgen des 4. Juni am Endersbacher Bahnhof gefunden. Wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart bestätigt, hat die Verhandlung am Landgericht in dieser Sache bereits begonnen. Der Angeklagte ist minderjährig, weshalb die Öffentlichkeit ausgeschlossen ist. Voraussichtlich wird das Urteil bereits am Freitag, 12. November, gesprochen, sicher ist das aber nicht.

Begonnen hat die