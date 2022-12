Tampons gratis für Berufsschülerinnen im Rems-Murr-Kreis?

Den Schülerinnen an den Schulen in der Zuständigkeit des Rems-Murr-Kreises werden künftig Tampons und Binden zur Verfügung gestellt. Kostenlos. Der Verwaltungs-, Schul- und Kulturausschuss des Kreistages hat den Antrag der Grünen einstimmig befürwortet. Der Landkreis folgt damit einer Forderung des Landesfrauenrats und einem Tübinger Vorbild. Zu Streit wie unlängst in Stuttgart dürfte das aber nicht führen - nur Kreisrat Wolfgang Kölz meldete gewisse Zweifel an dem Vorhaben an ...

Kreistag nicht knausrig, trotz klammer Kasse

Es war nicht der einzige Antrag, bei dem sich die Kreisrätinnen und Kreisräte nicht knausrig zeigten. Trotz klammer Kasse. Die Volkshochschulen bekommen ebenso mehr Geld wie die ökumenische Notfallseelsorge, der Feuerwehrverband oder die Paulinenpflege für eine Kleinklasse für autistische Kinder. Im Vergleich zu den mehr als 70 Millionen Euro neuen Schulden, die der Landkreis 2023 machen muss, handelt es sich bei diesen Beiträgen allerdings auch um Peanuts.

Die Kosten für Menstruations- und Hygieneartikel in Berufsschulen und im Landratsamt sollen übers laufende Budget gedeckt werden. Die Nachfrage wird vom Landratsamt „als sehr überschaubar“ eingeschätzt – und wird den Kreis nicht ruinieren. „Menstruations- oder Hygieneartikel für Schülerinnen der kreiseigenen Schulen ist eine logische Bereitstellung von Sanitärartikeln neben Toilettenpapier und Handtüchern“, begründeten die Grünen ihren Antrag. „Gleichzeitig ist es ein Zeichen für die Enttabuisierung des Themas Menstruation, das besonders an den Schulen seine Wirkung entfalten kann.“ Oftmals fragten Schülerinnen in ihrem Dilemma die Lehrkräfte nach Menstruationsartikeln. „Diese Scham möchten wir ihnen ersparen und für Notfälle entsprechende Artikel zur Verfügung stellen.“ Darüber hinaus solle auch den Mitarbeiterinnen des Landratsamtes in den Toiletten künftig Menstruationsartikel bereitgestellt werden.

Binden und Tampons gratis - und was kriegen die Männer?

Die Erfahrungen mit Binden und Tampons auf Toiletten in Schulen, Universitäten oder Rathäusern sind offenbar gut. Wie es in Medienberichten heißt, bieten in Baden-Württemberg einzelne Kommunen Frauen und Mädchen bereits gratis die Artikel an. So stehen beispielsweise in Tübingen 23 Binden- und Tamponspender in Schulen, öffentlichen Gebäuden und Toiletten. Der Landesfrauenrat fordert, Menstruationsartikel in allen öffentlichen Einrichtungen, insbesondere Schulen und Universitäten, kostenlos zur Verfügung zu stellen.

In Stuttgart sorgte ein Tamponspender auf einem Herrenklo des Rathauses jedoch für Schlagzeilen. Im Rems-Murr-Kreis will man pragmatisch an die Sache herangehen und das „heftig diskutierte Bereitstellen dieser Hygieneartikel in Herrentoiletten“ eher vermeiden, kündigte Landrat Richard Sigel an. „Welches die richtigen Standorte sind, wird mit den jeweils vor Ort Verantwortlichen abgestimmt.“

Im Verwaltungs-, Schul- und Kulturausschuss sorgte lediglich die Wortmeldung von Kreisrat Wolfgang Kölz (Gruppe Wilhelm/Klinghoffer) für eine kurze Irritation: „Was bekommen die Herren dafür?“, fragte Kölz – im Sinne der Gleichberechtigung. Es folgte ein kurzes Aufstöhnen bei den Kolleginnen und Kollegen – und Ende der Debatte. Bei der Abstimmung flog auch Kölz’ Arm geschwind in die Höhe.

Grunderwerbsteuer-Einnahmen sinken

Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Doch die Hoffnungen von Landrat Richard Sigel und seines Finanzdezernenten Peter Schäfer, dass die finanzielle Lage des Rems-Murr-Kreises eine Woche vor Verabschiedung des Etats 2023 noch eine Wende zum Besseren erfährt, haben sich nicht erfüllt. Im Gegenteil. Seit Sommer 2022 brechen selbst die einst zuverlässigen Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer weg, sagte Schäfer im Ausschuss. Statt mit 40 Millionen Euro rechnet der Kämmerer im Jahr 2023 nur noch mit 34,5 Millionen. Der Immobilienmarkt stottert, seitdem die Bauzinsen und vor allem die Preise auf dem Bau in die Höhe gehen. Reihenweise werden die Kalkulationen für die eigenen vier Wände über den Haufen geworfen.

Die Grunderwerbsteuer ist nicht das einzige Risiko für Schäfers Haushaltsplan-Entwurf. Weitere Unbekannte sind die Personalkosten (denn die Tarifverhandlungen für den Öffentlichen Dienst sind noch im Gange), der Ausgleich der Mehrkosten für Geflüchtete oder das Defizit der Rems-Murr-Kliniken. Am Dienstag hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach seine Pläne für das von der Corona-Pandemie gebeutelte Gesundheitssystem vorgestellt. Wie viel von dem erhofften Geldsegen an den Krankenhäusern in Winnenden und Schorndorf hängenbleibt, die mehr als 35 Millionen Euro Verlust schreiben, ist derzeit pure Spekulation.

Schulden des Rems-Murr-Kreises steigen drastisch

Bei der Sitzung des Kreistages am Montag, 12. Dezember, in Waiblingen sollen die Kreisrätinnen und Kreisräte einen Etat mit einem Volumen von 636 Millionen Euro beschließen. Die Schulden des Kreises steigen wegen der beiden Neubauten des Landratsamtes in Waiblingen von gut 80 auf 160 Millionen Euro.

Die schüchterne Frage von Armin Mößner, Chef der CDU-Kreistagsfraktion, ob unter diesen Vorzeichen ein Etat-Beschluss überhaupt sinnvoll sei, wurde von der Spitze des Landratsamtes geflissentlich überhört.