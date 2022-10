Teiler B14/B29: Lange Staus am Freitagabend (28.10.) wegen Vollsperrung

Die Bauarbeiten zur Fahrbahnerneuerung auf der B14 bei Waiblingen sind am Freitagabend, 28. Oktober, gestartet, mit einer Vollsperrung zwischen dem Teiler von B14 und B29 und Waiblingen Mitte. Zum Leidwesen vieler Autofahrer begann die Baustelleneinrichtung früher als angekündigt. Am Freitagabend bildeten sich lange Staus auf der B29 in beiden Fahrtrichtungen zwischen Teiler und Fellbach sowie auf den Umleitungsstrecken wie der alten B14 in Waiblingen. Die Vollsperrung dauert laut Ankündigung das ganze Wochenende über bis Montag, 31. Oktober, um 4 Uhr morgens an.

Auf dem rund einen Kilometer langen gesperrten Abschnitt der B14 wird die Fahrbahn erneuert. Eigentlich wurden die Arbeiten gezielt aufs Wochenende gelegt, um den Verkehr so wenig wie möglich zu behindern – aber die Einrichtung der Baustelle begann bereits am Freitagnachmittag, während in einer Vorankündigung von einer Sperrung der Ausfahrt Waiblingen-Mitte erst ab 18 Uhr die Rede gewesen war.

Schon auf der Ausfahrt Beinstein ging nicht mehr viel

Das erlebte etwa ab 17 Uhr, wer, aus Richtung Schorndorf kommend, auf die B14 nach Backnang oder auch schlicht rein nach Waiblingen wollte: Schon an der Ausfahrt Beinstein ging nicht mehr viel. Wer deshalb hoffnungsvoll weiterfuhr, stellte fest: Die Ausfahrt Waiblingen-Mitte war gesperrt. Wer deshalb schließlich noch weiterfuhr, dem offenbarte sich: Stau auch an der Ausfahrt Waiblingen-Süd.

Ein Kollege, dem es so erging, behalf sich, indem er dann die Ausfahrt Fellbach nahm und sich via Schmiden durchschlug in den Waiblinger Ameisenbühl zum ZVW-Verlagsgebäude.

Wer aus Richtung Stuttgart kam, litt womöglich noch mehr. Der Übergang zur B14, gen Norden: zugestaut. Waiblingen-Mitte: gesperrt. Die nächsten Ausfahrten, von Beinstein über Weinstadt bis Remshalden: alle mit vom Chaos betroffen, weil jede Menge Leute irgendwo nach einem Nadelöhr fahndeten. So führte wie bei einem Domino-Spiel eins zum anderen: Die B 29 Richtung Schorndorf lief voll – auf der rechten Spur standen Leute, die ausfahren wollten, auf der linken wurde es ebenfalls zäh, weil Leute, die den Plan rechts rauszufahren, wieder aufgaben, nach links rüberzogen und die hinter ihnen kommenden zum Bremsen zwangen.

Ab Montag, 31. Oktober, um 4 Uhr soll – so der Plan – die Passage wieder befahrbar sein. Bleibt zu hoffen, dass die Arbeiten pünktlich fertig werden; denn was eine Ausdehnung der Sperrung in die montagmorgendliche Pendlerverkehrszeit hinein auslösen würde, mag man sich nicht ausmalen.

Das ist die Ausweichstrecke aus Richtung Stuttgart

Wer aus Stuttgart in Richtung Backnang unterwegs ist, nutzt die Ausfahrt Waiblingen-Süd. Dort führt die Umleitung über die Alte Bundesstraße durch Waiblingen. Die B14 kann an der Auffahrt Waiblingen-Mitte wieder befahren werden.

Das ist die Ausweichstrecke aus Richtung Schorndorf

Wer aus Schorndorf kommend auf die B14 möchte, wird bereits an der B29-Ausfahrt Beinstein abgeleitet. Die Umleitung führt durch Beinstein hindurch zur B14-Auffahrt Waiblingen-Mitte. In der Ortsdurchfahrt Beinstein gilt in dem Zeitraum ein Halteverbot in der Endersbacher Straße und Waiblinger Straße.