Teiler B14/B29 wieder freigegeben: Baustelle in Waiblingen beendet

Die Baustelle am Teiler B14/B29 in Fahrtrichtung Backnang ist aufgehoben. Das berichten mehrere Verkehrsportale am Montagmorgen (31.10.). Der Teiler war ab Freitagabend wegen Bauarbeiten gesperrt worden. Auch die Überleitung von der B29 aus Schorndorf war betroffen.

In der Folge hatten sich am Freitagabend lange Staus auf der B29 in beiden Fahrtrichtungen zwischen Teiler und Fellbach sowie auf den Umleitungsstrecken wie der alten B14 in Waiblingen gebildet. Am Montagmorgen (Stand: 6.39 Uhr) gab es zunächst keine Verkehrsbehinderungen mehr.