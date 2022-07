Ticketverlosung:  Wer möchte zur Jubiläumsshow von Andrea Berg?

Sängerin Andrea Berg feiert am 29. und 30. Juli ihre große Show „30 Jahre Andrea Berg – Ich würd’s wieder tun“, moderiert von Giovanni Zarrella (wir berichteten).

Eingeladen hat die 56-Jährige viele Wegbegleiter und Freunde, wie unter anderem DJ Ötzi, Maite Kelly, Vanessa Mai, Nik P., Kerstin Ott, die Höhner, Beatrice Egli, Semino Rossi, Stereoact und Al Bano Carrisi. Außerdem wird Andrea Berg mit ESC-Legende Johnny Logan und mit ihrem langjährigen Produzenten DJ BoBo auf der Bühne stehen.

Überraschungen für Andrea Berg stehen dabei ebenso auf dem Programm wie Rückblicke auf besondere Momente ihrer Karriere. Sie, liebe Leserinnen und Leser, haben die Möglichkeit, bei dieser Show, die vom ZDF aufgezeichnet und produziert wird (Fernsehausstrahlung am 6. August), dabei zu sein. Wie verlosen 5 x 2 Stehplatztickets für Freitag, 29. Juli.

Wenn Sie zu den glücklichen Gewinnern gehören sollten, dann winkt Ihnen auch noch ein besonderes Treffen: Inklusive ist nämlich ein „Meet & Greet“ mit US-Star Justin Jesso, der mit Andrea Berg ebenfalls auf der Bühne stehen und mit ihr ein Duett singen wird. Was Sie tun müssen, um zu gewinnen? Ganz einfach: Schreiben Sie am Sonntag, 24. Juli, in der Zeit zwischen 14 und 15 Uhr eine Mail an yvonne.weirauch@zvw.de mit dem Stichwort „Berg“ (nur in dieser Zeit eingegangene Mails kommen in den Lostopf).

Die Gewinner werden benachrichtigt. Zur Durchführung der Verlosung erheben wir personenbezogene Daten. Das sind Ihr Name und Ihre Adresse. Die Daten benötigen wir, um den Gewinnern der Verlosung die Karten zukommen zu lassen. Diese Daten werden ausschließlich für die Verlosung verwendet. Spätestens eine Woche nach Ende der Verlosung werden die Daten wieder gelöscht. Verantwortlich ist der Zeitungsverlag Waiblingen. Weitere Informationen zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten finden Sie im Internet: https://www.zvw.de/datenschutz/