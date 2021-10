Tief "Ignatz" bringt den ersten Herbststurm - bis zum Rems-Murr-Kreis?

Tief "Ignatz" erreicht am Mittwoch (20.10.) Deutschland. Besonders im Harz werden zunächst stürmische Böen bis hin zu Orkanböen in höheren Lagen erwartet. Während es in Norddeutschland deutlich abkühlt, werden für den Südwesten - auch im Rems-Murr-Kreis - noch einmal 20 Grad und Sonnenschein erwartet.

Am Donnerstag erreichen die Sturmböen dann auch Baden-Württemberg. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sind bei kräftigen Regenschauern auch im Flachland Sturmböen von 70 bis 90 km/h möglich. Die Temperaturen fallen in den kommenden Tagen auf etwa 12 Grad.