Tipps für Eltern: Mediensucht bei Kindern erkennen und vorbeugen

In der Pandemie hat sich die Zahl der mediensüchtigen Kinder und Jugendlichen verdoppelt. Mehr als sechs Prozent der Minderjährigen sind abhängig von Computerspielen und sozialen Medien, in Deutschland insgesamt rund 680.000 Jungen und Mädchen. Auch die Medien-Nutzungszeiten sind seit 2019 um ein Drittel gestiegen. Das ist das Ergebnis einer aktuellen gemeinsamen Studie der Krankenkasse DAK-Gesundheit und des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE).

Immer mehr Schulen richten Anfragen zur Prävention von Mediensucht

Demnach stieg die Zahl abhängiger Kinder und Jugendlicher bei Computerspielen von 2,7 Prozent im Jahr 2019 auf 6,3 Prozent im Juni 2022. Im Bereich Social Media verdoppelte sich die Mediensucht von 3,2 auf 6,7 Prozent.

Der kommunale Suchtbeauftragte des Rems-Murr-Kreises, Harry Müller, bestätigt, dass das Problem massiv zugenommen hat. „Die Pandemie wirkte wie ein Brennglas, weil Kinder und Jugendliche viel Zeit zu Hause verbracht haben und zeitweise keine sozialen Kontakte möglich waren.“ Ihm liegen zwar keine konkreten Zahlen für den Landkreis vor, doch immer mehr Schulen richten Anfragen zur Prävention von Mediensucht an ihn. Müller steht außerdem in engem Kontakt mit vielen Beratungsstellen im Landkreis, die ebenfalls einen Anstieg der Anfragen wegen Mediensucht verzeichnen.

Klar ist: Smartphone und Tablet sind aus dem Leben von Kindern und Jugendlichen ebenso wenig wegzudenken wie Instagram, Tiktok und Co. Umso wichtiger ist der verantwortungsvolle Umgang damit. Wie finden Eltern die richtige Balance? Woran erkennen sie, dass das Nutzungsverhalten ihrer Kinder problematische Züge annimmt? Wie können sie gegensteuern?

Gaming oder Tiktok? Wo liegen die größten Gefahren?

Pauschal lässt sich diese Frage nicht beanworten. Harry Müller beobachtet, dass exzessives Spielen eher Jungs und junge Männer betrifft, während Mädchen und junge Frauen oft viel Zeit in sozialen Netzwerken verbringen. Problematisch ist beides, wenn zu viel Zeit damit verbracht wird: „Die Jugendlichen vergessen übers Spielen und Filmeschauen die Zeit. Manch einer hat bereits morgens um 9 Uhr vier Stunden vor dem Bildschirm verbracht.“

Woher kommt diese Attraktion?

„Medien sind vergleichbar mit anderen Suchtmitteln“, erklärt Harry Müller. Sie lösen anfangs positive Gefühle aus: Das Klingeln des Smartphones bedeutet für Jugendliche, dass ein anderer ihnen etwas mitteilen möchte, dass jemand an sie denkt. Die damit verbundene Dopaminausschüttung beschert ein Glücksgefühl. Irgendwann allerdings gerät das Gehirn gewissermaßen außer Kontrolle. Es will immer mehr dieser Glücksgefühle, denn dem Gehirn ist es egal, ob diese durch eine schöne Unternehmung oder den Blick auf den Bildschirm hervorgerufen werden. Es will mehr und braucht zugleich immer mehr, um dieselbe Zufriedenheit herzustellen. Irgendwann kommt es dann zum Kontrollverlust: Der Drang, aufs Handy zu schauen, wird immer stärker, es gibt keine Grenzen mehr bei der Dauer.

Was sind die ersten Warnsignale, bei denen Eltern aufmerksam werden sollten?

Problematisch ist es laut Harry Müller, wenn Kinder anfangen, Hobbys und soziale Kontakte zu vernachlässigen, und sich innerhalb der Familie immer mehr zurückziehen. Zu diesen ersten Warnzeichen gehöre auch, dass die schulischen Leistungen nachlassen. „Das ist noch nicht dramatisch, aber spätestens dann sollten Eltern sensibel werden.“

Was können Eltern tun?

Spätestens, wenn solche Warnsignale auftreten, am besten aber schon lange zuvor sollten Eltern sich ihrer Vorbildfunktion bewusst sein. „Viele Eltern sind auch viel online unterwegs, schauen sehr oft auf ihr Smartphone“, sagt Müller. Dieses Verhalten präge schon Kindergartenkinder. Also auch selbst das Handy bewusst zwischendurch weglegen und ignorieren.

Um dem Nachwuchs einen verantwortungsvollen Umgang mit Social Media und Co. zu vermitteln, sei es aber auch wichtig, die Medienwelten zu kennen, in denen sich Jugendliche bewegten, sagt Müller. Nur wer sich auskenne, könne etwa darauf achten, dass die Altersbeschränkungen eingehalten werden. „Eltern können zum Beispiel einstellen, dass ihre Kinder Apps nicht herunterladen können, ohne dass sie zugestimmt haben“, nennt Müller ein Beispiel.

Nicht zuletzt sollten feste Regeln im Umgang mit Smartphone, Tablet oder Notebook aufgestellt werden, beispielsweise zeitliche Beschränkungen wie die Regel, dass das Handy abends ausgeschalten wird. Klappt das nicht, muss es vor dem Schlafengehen abgegeben werden.

Das A und O, auch beim Umgang mit Medien: „Eltern sollten sich mit ihren Kindern beschäftigen“, so Harry Müller. Dazu gehöre auch, alternative Beschäftigungen anzubieten. Das kann ein spannender Ausflug sein oder ganz klassisch das Vorlesen einer Geschichte.

Woran erkennen Eltern, dass ihr Kind mediensüchtig ist oder zu werden droht?

Häufig, so Müller, spürten Eltern, wenn sich etwas verändere und problematisch werde. Auf dieses Gefühl sollte man vertrauen. Alarmzeichen seien außerdem, wenn sich das Kind stark isoliere, total sozial zurückziehe oder in der Schule nicht mehr mitkomme. Manchmal treten auch regelrechte Entzugserscheinungen auf: Reagieren Jugendliche beispielsweise aggressiv darauf, dass es an einem Ort kein Netz gibt oder das Smartphone von den Eltern eingezogen wird, sollte man sich professionelle Hilfe suchen.

Wer ist der richtige Ansprechpartner?

Erste Hilfe und Hilfestellung zur Prävention kann der „Digitale Elternabend“ von Clemens Beisel bieten. In den Online-Veranstaltungen werden Tipps zur gesunden Mediennutzung gegeben. Der Rems-Murr-Kreis hat in diesem Schuljahr die Lizenz bereits zum zweiten Mal erworben, weil die Nachfrage so groß ist. Viele Schulen sind bereits dabei. Wer einen Zugangslink braucht, kann diesen auch jetzt noch per E-Mail an ha.mueller@rems-murr-kreis.de erhalten.

Bei individuellen Problemen und Fragen sind sowohl die Suchtberatungsstellen als auch die Erziehungs- und Familienberatungsstellen Ansprechpartner. Im ersten Schritt müssen dabei die Jugendlichen gar nicht unbedingt dabei sein. „Wenn zunächst Eltern sich Unterstützung holen, können sie auch anders mit ihren Kindern sprechen und dann in einem weiteren Schritt gemeinsam kommen.“