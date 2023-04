Tipps für sportliche Familienausflüge in den Osterferien

Die Temperaturen steigen, die Natur erwacht, es wird grün und blüht. Der Frühling macht Lust auf Bewegung und Unternehmungen, und das am liebsten draußen. Viele Familien haben in den Osterferien frei und Zeit für gemeinsame Ausflüge. Ein paar Tipps für spannende, sportliche Tage im Rems-Murr-Kreis.

Minigolf und Putten

Minigolf ist ein Klassiker für die ganze Familie. Gespielt werden kann auf vielen Bahnen im Rems-Murr-Kreis. Die Bahnen des Minigolfclubs Fellbach (Esslinger Straße 98) beispielsweise sind von Montag bis Freitag von 15 bis 20 Uhr geöffnet, samstags von 14 bis 20 Uhr und sonn- und feiertags von 13 bis 20 Uhr. Auch die Miniaturgolfanlage in Schwaikheim (Großmolte 1) ist am 1. April in die Saison gestartet, geöffnet ist täglich ab 12 Uhr, auch an Feiertagen. Putten wie beim Golf kann man auf den Kunstrasenbahnen der Spielgolfanlage (An der Talaue 10) in der Waiblinger Talaue. Die Bahnen haben Böschungen, Hügel und Mulden, ähnlich wie in der Natur. Geöffnet ist in den Schulferien sowie samstags, sonntags und feiertags täglich ab 10 Uhr. Täglich ab 11.30 Uhr geöffnet ist Adventure Golf in Winnenden (Albertviller Straße 47), ebenfalls eine Art Mittelding zwischen Golf und Minigolf.

Wandern und Radfahren

Mild und trocken soll es in den kommenden Tagen werden, und damit ideales Wanderwetter. Familien finden im Internet unter www.remstal.de zahlreiche Ideen in und um den Rems-Murr-Kreis herum. Viele Strecken sind auch mit einem Kinderwagen zu begehen, zum Beispiel der rund zwei Kilometer lange Panoramaweg Großheppach, der viele schöne Aussichten auf die Stadtteile Weinstadts, das Remstal und die Weinberge bietet. Startpunkt ist die Prinz-Eugen-Halle in Großheppach, die Tour endet an der Wartbühlstraße.

Mit etwas größere Kindern, vor allem wenn sie Dinosaurierfans sind, gut zu laufen ist beispielsweise der geologische Lehrpfad Winnenden. Auf dem Gelände zwischen dem Haselstein und der Stadt Winnenden lernen Spaziergänger auf einer Strecke von etwa vier Kilometern die wichtigsten Phasen der heimatlichen Erdgeschichte kennen. Los geht es an der Busstation „Hermann-Löns-Weg“, Endpunkt ist die Busstation „Buoch Freizeitzentrum“, Remshalden. Auch Fahrradtouren kann man übrigens auf der Homepage des Vereins Remstal Tourismus finden.

Alle Sinne erleben

Für größere und kleinere Kinder spannend: ein Besuch im Erfahrungsfeld der Sinne „Eins+Alles“ (Laufenmühle 8) in Welzheim. Verschiedene Landart-Stationen liegen im Wald „versteckt“ und laden mal offensichtlich und herausfordernd zum Mitmachen ein, mal kommen sie mit leisen Tönen daher. Das Erfahrungsfeld ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. An den Sonn- und Feiertagen im April und Mai ist auch der Dunkelgang, den Besucher tastend erkunden können, nachmittags mit mehreren Durchgängen geöffnet.

Hoch hinaus

Wenn das Wetter doch einmal schlechter ist oder es regnet, muss man dennoch nicht auf dem Sofa verharren. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Runde Klettern? Auch ohne Vorkenntnisse können Eltern mit Kindern Bouldern ausprobieren. In der Kletterhalle Active Garden gibt es für Kinder einen extra Kinderraum mit Rutsche und speziellem Kinderbouldern. Geöffnet ist an Karsamstag von 10 bis 21 Uhr, Ostersonntag von 10 bis 18 Uhr und Ostermontag von 10 bis 21 Uhr. In den Osterferien ist außerdem Montag bis Freitag von 10 bis 22.30 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 21 Uhr geöffnet. Kinder unter 14 Jahren dürfen nur unter Aufsicht eines Erziehungsberechtigten bouldern.

In die Fluten

Noch mehr Indoor-Bewegung: Schwimmen ist für die ganze Familie geeignet. Das Familienbad mit Sportbecken, Erlebnisbecken und Bereichen für Kleinkinder im F3 in Fellbach beispielsweise ist freitags und samstags von 10 bis 21 Uhr geöffnet, sonst von 10 bis 20 Uhr, geöffnet ist auch an allen Osterfeiertagen. Das Hallenbad Waiblingen ist Karsamstag, Ostersonntag und Ostermontag von 8 bis 20 Uhr geöffnet, am Dienstag, 11. April von 10 bis 22 Uhr, Mittwoch und Freitag, 12. und 14. April von 8 bis 22 Uhr, Donnerstag, 13. April, von 6.30 bis 22 Uhr und Samstag und Sonntag, 15. und 16. April, von 8 bis 20 Uhr.