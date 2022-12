Tipps vom „Grinch“: Alternative-Weihnachtsfilme für die Feiertage

Weihnachtsmuffel hergehört: Immer die gleichen Filme an Weihnachten anzuschauen ist, wenn man mal ehrlich ist, furchtbar ermüdend. Noch ein Weihnachtsfest, bei dem die altbekannten Klassiker abgespielt werden, ist für dieses Jahr, zumindest für mich, keine Option. Filme, in denen es um besinnliche, harmonische und fröhliche Feiertage geht, müssen nicht (immer) sein. Es geht schließlich auch anders. Hier kommt eine kleine Auswahl an alternativen Filmen, die man sich an den Weihnachtsfeiertagen anschauen kann.

Wir können nicht anders

Für Fans des deutschen Kinos, mit unter anderem Kostja Ullmann und Detlev Buck, kommt hier „Wir können nicht anders“. Zu Weihnachten einen kleinen Ausflug aufs Land machen, klingt doch gar nicht mal so schlecht. Wenn man sich dann aber in einem Rachedrama wiederfindet, könnte Weihnachten schneller aus den Fugen geraten als einem lieb ist. Die Netflix-Produktion aus dem Jahr 2020 hat alles, was ein Anti-Weihnachtsfilm braucht: keine Friede-Freude-Eierkuchen Stimmung. Hier geht es direkt zum Film.

RuPaul‘s Dragrace: Weihnachtsspecial

Kitschige Weihnachtsfilme, bei denen man das Ende bereits in der ersten Szene voraussehen kann, gibt es massig. Warum also nicht, einen überdrehten, queeren Wettkampf anschauen, bei dem man eben nicht weiß, wie es ausgeht. In der Weihnachtsfolge treten prominente Dragqueens der bisherigen Staffeln im Wettkampf um die Krone gegen einander an. RuPaul’s Dragrace: Holy Slay Spectacular finden Sie auf Netflix. Hier geht es direkt zur Special-Folge.

Die Addams Family

Nicht unbedingt weihnachtlich und deswegen perfekt für diese Liste: Die Addams Family. Wer die Hitserie „Wednesday“ aus 2022 auf Netflix bereits gesehen hat und eines der Originale nicht – Weihnachten ist der ideale Zeitpunkt dafür. Jede Menge Sarkasmus und düstere, lustige Abgedrehtheit, die einen (vielleicht) die Festtage vergessen lassen. Die beiden Filme aus den 90ern gibt es auf Prime Video.

Office Christmas Party

Eine Büro-Weihnachtsfeier, die total aus dem Ruder läuft – in der Realität eher unwahrscheinlich. Im Film "Office Christmas Party" artet die nicht genehmigte Feier komplett aus und endet in Chaos. Werden die Angestellten am Ende ihren Job behalten können? Den Film gibt es sowohl auf Netflix als auch auf Prime Video.

Silent Night - und morgen sind wir tot

Was würden Sie tun, wenn an Weihnachten die Welt untergehen würde? In aller Ruhe das Weihnachtsfest genießen - vermutlich nicht. In Silent Night versuchen die Darsteller nämlich genau das. Eine Feier im engsten Familien- und Freundeskreis, bei dem krampfhaft versucht wird, die Form zu wahren und nicht an den morgigen Tag zu denken. Besinnliche, harmonische Weihnachten werden hier, wie auch oft im realen Leben, vorgetäuscht. Silent Night – und morgen sind wir tot, gibt es auf Prime Video zu sehen.

Swiss Army Man

Ein Film, bei dem man ganz bestimmt kein „Coming Home for Christmas“-Gefühl verspüren wird. Daniel Radcliffe, wohl den meisten bekannt als Harry Potter, spielt hier eine furzende, sprechende Leiche. Klingt surreal? Ist es auch! Eine Tragikomödie, die einen Weihnachten vergessen lässt. Der Film feierte 2016 Premiere auf dem Sundance Festival und räumte auch gleich einen Preis für die beste Regie ab. Swiss Army Man finden Sie auf mehreren Streaming-Plattformen bereits ab 2,99 Euro zum Ausleihen.

Alice in Borderland

Für Fans ausländischer Serien kommt hier eine japanische Serienempfehlung. Staffel 2 ist seit dem 22.12. frisch auf Netflix eingelaufen. Keine Sorge, eine deutsche Synchronisation ist vorhanden. Die dystopische Serie, versetzt uns in ein parallel existierendes Tokio, bei dem die Menschen bei sadistischen Spielen um ihr Leben kämpfen müssen. Eine düstere und spannende Serie, die einen idealen Kontrast zur bunten, kitschigen Weihnachtswelt liefert.